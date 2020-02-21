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Школьник попросил "Ливерпуль" проиграть, главный тренер написал ответное письмо

21 февраля, 08:49

Фанат "МЮ" обеспокоен тем, что команда Клоппа сможет установить рекорд

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп получил письмо от юного болельщика "Манчестер Юнайтед" Дарага Керли из Ирландии. Наставник был очень удивлен просьбой фаната, но ответил на это письмо.

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"Ливерпуль" выигрывает слишком много игр. Если вы выиграете еще несколько матчей, то у вас будет лучший результат в английском футболе. Для болельщика "Манчестер Юнайтед" это грустно. Поэтому когда "Ливерпуль" будет играть в следующий раз, сделайте так, чтобы они проиграли. Вы просто должны позволить другой команде забить. Надеюсь, я убедил вас больше не выигрывать лигу или любой другой матч", – написал Керли.

Ответ школьнику пришел заказным письмом.

"К сожалению, в этом случае я не могу удовлетворить твою просьбу, в любом случае не своим решением. Как бы ты ни хотел, чтобы "Ливерпуль" проиграл, моя задача — сделать все, что в моих силах, чтобы помочь команде победить, поскольку есть миллионы людей во всем мире, которые хотят этого, поэтому я действительно не хочу подводить их.

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Прочитав твое письмо, могу сказать, что если что и не поменяется никогда, так это твоя страсть к футболу и приверженность своему клубу. "Манчестер Юнайтед" повезло с тобой. Надеюсь, что если нам посчастливится выиграть больше матчей или даже завоевать несколько трофеев, то ты не сильно расстроишься. Потому что хоть наши клубы и соперничают, мы также испытываем друг к другу уважение. Для меня футбол заключается именно в этом. Береги себя, и удачи тебе", – написал Клопп.

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" в Премьер-лиге с учетом прошлого сезона уже достигла 43 матчей.

"Атлетико Мадрид" – "Ливерпуль" – обзор матча:

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп

Источник: Daily Mail / Sport

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