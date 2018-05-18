Шокирующее признание Платини: жеребьевка ЧМ-1998 была подтасована

Организаторы сделали так, чтобы в финале сыграли Франция и Бразилия

Экс-глава УЕФА Мишель Платини заявил, что сетка чемпионата мира по футболу 1998 года, который прошел во Франции, была специально сделана таким образом, чтобы сборные Франции и Бразилии смогли встретиться только в финале турнира.

Платини был одним из руководителей оргкомитета того чемпионата мира.

"Когда мы работали над календарем, мы немного схитрили. Если мы (французы) и Бразилия финишировали бы в группе первыми, мы не могли бы встретиться до финала. Думаете, другие бы так не сделали? Все мечтали о финале Франция – Бразилия", – цитирует Платини France Bleu Sport.

В итоге на чемпионате мира 1998 года сборные Франции и Бразилии стали первыми в своих группах и встретились только в финальном матче турнира, в котором французы победили со счетом – 3:0.

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