Швейцария на смогла определиться с составом на ЧМ-2018 – в команде три лишних футболиста

Тренер сборной Швейцарии назвал список из 26 игроков, а в окончательную заявку должны попасть 23 фамилии

В субботу стал известен расширенный состав сборной Швейцарии по футболу для подготовки к чемпионату мира в России. Всего на сбор главный тренер швейцарцев Владимир Петкович взял 26 футболистов. Окончательные заявки из 23 футболистов всех сборных станут известны до 4 июня. ЧМ-2018 стартует 14 июня.

Заявка сборной Швейцарии на ЧМ-2018:

вратари – Роман Бюрки ("Боруссия", Дортмунд), Грегор Кобел ("Хоффенхайм", Германия), Ивин Мвого ("Лейпциг", Германия), Янн Зоммер ("Боруссия", Менхенгладбах);

защитники – Мануэль Аканджи ("Боруссия", Дортмунд), Йоан Джуру ("Антальяспор", Турция), Нико Эльведи ("Боруссия", Менхенгладбах), Михаэль Ланг ("Базель"), Штефан Лихтштайнер ("Ювентус", Италия), Жак-Франсуа Мубандже ("Тулуза", Франция), Рикардо Родригес ("Милан", Италия), Фабиан Шер ("Депортиво", Испания), Сильван Видмер ("Удинезе", Италия);

полузащитники – Валон Бехрами ("Удинезе", Италия), Блерим Джемайли ("Болонья", Италия), Эдимилсон Фернандеш ("Вест Хэм", Англия), Желсон Фернандеш ("Айнтрахт", Германия), Ремо Фройлер ("Аталанта", Италия), Джердан Шакири ("Сток Сити", Англия), Гранит Джака ("Арсенал", Англия), Стивен Цубер ("Хоффенхайм", Германия), Денис Закариа ("Боруссия", Менхенгладбах);

нападающие – Йосип Дрмич ("Боруссия", Менхенгладбах), Бриль Эмболо ("Шальке", Германия), Марио Гавранович ("Динамо", Загреб), Харис Сеферович ("Бенфика", Португалия).

На чемпионате мира в России сборная Швейцарии сыграет в группе Е с командами Бразилии, Коста-Рики и Сербии.

Ранее мы писали, что фанаты прорвались на тренировку сборной Бразилии, произошла давка.