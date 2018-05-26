Фанаты прорвались на тренировку сборной Бразилии, произошла давка

Футбольные фанаты, которые хотели посмотреть одну из последних тренировок сборной Бразилии перед товарищескими матчами в Европе, прорвались на поле, но полицейские успели преградить болельщикам путь к футболистам. Напомним, что из чемпионата Украины в состав сборной Бразилии вызваны Фред и Тайсон.

Инцидент произошел в тренировочном комплексе, расположенном поблизости от Рио-де-Жанейро. Сотни болельщиков давили на ворота, родители вынуждены были поднять над головой детей, чтобы они не пострадали.















Некоторым фанатам удалось выбежать на поле, после этого полиции пришлось вмешаться. Пятничная тренировка была единственной открытой для зрителей и предпоследней перед тем, как команда отправится в Европу, где проведет несколько контрольных матчей.

Бразильцы сыграют с хорватами 3 июня в Ливерпуле, 10 июня – с австрийцами в Вене. На групповой стадии чемпионата мира-2018 в России соперниками пентакампеонов будут сборные Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.