Сидорчук: "С Хацкевичем в лифте не толкался"

Сегодня, 19:20

Наставник киевлянам лично показывал, как нужно противостоять высокорослым игрокам "Славии"

Сергей Сидорчук. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Сергей Сидорчук. Фото ФК "Динамо"

На пресс-конференцию накануне матча с пражской "Славией" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич пришел с Сергеем Сидорчуком. Вопросы крутились вокруг антропометрии игроков чешского клуба. Напомним, первый матч между командами состоится во вторник, 7 августа. Накануне делегация киевского "Динамо" отправилась в Прагу.

- Когда у соперника такие высокие игроки, очень опасны стандарты. Есть план, как противостоять?

- Да, тренер показал, как их словить. Но стандарты, да, очень важны. И ЧМ показал, это тенденция. Нужно как можно меньше нарушать у своей штрафной. Почти вся опасность идет со стандартных положений.

Учитывая жесткость фактурного Хацкевича, когда он сам был игроком, у Сергея Сидорчука шутливо спросили:

- Скажите честно, как противостоять рослым игрокам "Славии", тренер Александр Хацкевич вам показывал на себе?

Полузащитник, играющий в похожем с тренером амплуа, шутливо же и ответил:

- Ну в лифте вроде не толкались. Нет, стандартные положения отрабатываем без сопротивления тренера.

Напомним, что в аэропорту корреспонденту "Сегодня" удалось пообщаться с нападающим Артемом Бесединым: "Задача "Динамо" на Лигу чемпионов? Попасть в группу и выйти из нее"
футбол, Лига чемпионов, Динамо Киев, Сергей Сидорчук, Славия Прага

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Автор:

Пономаренко Алексей

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