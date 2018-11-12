Скандал в чемпионате Англии: форвард "Ливерпуля" ходил к букмекерам

Серьезное правонарушение обнаружила Футбольная ассоциация Англии в действиях нападающего "Ливерпуля" Дэниела Старриджа. Его обвинили в совершении ставок на результаты футбольных матчей, что запрещено правилами ФА. В нынешнем сезоне 29-летний футболист мало играет за "Ливерпуль", провел 132 минуты на поле в чемпионате Англии, а в последнем поединке 12-го тура Премьер-лиги с "Фулхэмом" просидел на скамье запасных.

Старриджу вменяется, что еще в начале 2018 года он делал ставки на два матча, которые не уточняются. А помимо этого его обвиняют еще и в предоставлении информации, которая позднее была использована для совершения ставок другими лицами.

У футболиста есть шанс в ближайшее время предоставить свое видение ситуации и объяснить, что это было.

Не так давно футболист "Бернли" Джои Бартон был дисквалифицирован на 18 месяцев за ставки в букмекерских конторах.

В последнее время карьера Старриджа откровенно катится под откос. Сложно представить, что пять лет назад этот парень наколотил 21 гол в Премьер-лиге за сезон. Тем не менее, Старридж отказался от миллионов в Китае.

А со ставками случаются разные ситуации. Весной на матче "Рома" – "Барселона" в плей-офф Лиги чемпионов болельщик по ошибке выиграл более 52 тысяч долларов.