Скандал в чемпионате Англии: судьи признали ошибку VAR в пользу команды Моуринью

Игрок "Тоттенхэма" должен был получить красную карточку в матче с "Челси"

Арбитры, отвечающие за систему видеоповторов (VAR), признали ошибочной рекомендацию не удалять с поля полузащитника "Тоттенхэм" Джовани Ло Чельсо в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с "Челси" (1:2). Напомним, что победу синим принесли голы Оливье Жиру и Маркоса Алонсо. "Шпоры" сократили отставание благодаря автоголу Антонио Рюдигера.

В начале второго тайма аргентинец после борьбы на фланге попытался сохранить мяч, однако в этот момент защитник синих Сесар Аспиликуэта вытянул ногу в попытке отправить его в аут. Аргентинец размахнулся и наступил капитану соперника на не прикрытую щитком часть голени. Главный судья матча Майкл Оливер воспользовался помощью VAR, однако Ло Чельсо остался без наказания, не получив даже желтой карточки. Как сообщает Sky Sports, судей VAR, согласно регламенту, за ошибку ждет наказание.

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После этой победы "Челси" укрепился на четвертой строчке турнирной таблице чемпионата Англии, увеличив отрыв от "Тоттенхэма" до четырех баллов.

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