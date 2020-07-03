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Скандалист "Динамо" нарвался на крупный штраф в Турции за аплодисменты

3 июля, 15:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Игрок сборной Люксембурга заработал удаление, а затем похлопал главному арбитру

Полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес, выступающий на правах аренды в "Анкарагюджю" вляпался в скандал в Турции. В прошедшем матче Суперлиги игрок сборной Люксембурга заработал красную карточку, а затем поаплодировал главному арбитру. За такое поведение футболисту грозит дополнительное наказание от федерации, а вот в клубе уже определились с санкциями к полузащитнику. "Анкарагюджю" оштрафовал Жерсона на 13 тысяч евро, сообщает yurtspor.com.

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Отметим, что в матче против "Трабзонспора" Родригес отметился еще и забитым мячом, реализовав пенальти, что позволило его команде заработать один балл. Тем не менее, "Анкарагюджю" остается на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

Родригес перешел в "Динамо" прошлым летом из японского "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро. За киевлян он провел 12 матчей в первой половине сезона и забил два гола, но из-за конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в состав и зимой был отправлен в аренду в Турцию. В Турции на его счету уже 10 матчей и пять голов.

Напомним, что ранее появились подробности скандального поведения люксембуржца. Кроме конфликта с тренером Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота и принес победу сборной Украины:

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чемпионат Турции Жерсон Родригес Анкарагюджю

Источник: Сегодня|Спорт

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