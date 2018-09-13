Скандального футболиста Балотелли отчислили из команды, его вес больше 100 килограмм

Итальянец растерял игровую формц и не примет участие в ближайшем матче "Ниццы" в чемипонате Франции

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли временно выведен из состава французского клуба из-за лишнего веса, сообщает Football Italia. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Кстати, во время сентябрьских матчей случилось историческое событие: впервые за 20 лет в сборной Италии не было игроков "Ювентуса".

Сообщается, что вес итальянца преодолел отметку в 100 килограмм. При этом рост Балотелли составляет 189 сантиметров.

Балотелли не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Ренна", который состоится 14 сентября.

В апреле прошлого года стало известно, что Марио Балотелли флиртует со "звездой бесплатного порно" по прозвищу "Катя-красавица". Девушку даже выгнали из квартиры из-за непристойных звуков.

Кстати, недавно сам футболист жаловался, что часто становится жертвой расизма из-за цвета своей кожи. В одним из интервью Балотелли заявил: "Будь я белым, у меня было бы меньше проблем".