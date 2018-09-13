Скандального футболиста Балотелли отчислили из команды, его вес больше 100 килограмм

Сегодня, 20:40

Итальянец растерял игровую формц и не примет участие в ближайшем матче "Ниццы" в чемипонате Франции

Марио Балотелли. Фото AFP
Марио Балотелли. Фото AFP

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли временно выведен из состава французского клуба из-за лишнего веса, сообщает Football Italia. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Кстати, во время сентябрьских матчей случилось историческое событие: впервые за 20 лет в сборной Италии не было игроков "Ювентуса".

Сообщается, что вес итальянца преодолел отметку в 100 килограмм. При этом рост Балотелли составляет 189 сантиметров.

Балотелли не примет участия в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Ренна", который состоится 14 сентября.

В апреле прошлого года стало известно, что Марио Балотелли флиртует со "звездой бесплатного порно" по прозвищу "Катя-красавица". Девушку даже выгнали из квартиры из-за непристойных звуков.

Кстати, недавно сам футболист жаловался, что часто становится жертвой расизма из-за цвета своей кожи. В одним из интервью Балотелли заявил: "Будь я белым, у меня было бы меньше проблем".
футбол, чемпионат Франции, Марио Балотелли, ФК Ницца

Вы сейчас просматриваете новость "Скандального футболиста Балотелли отчислили из команды, его вес больше 100 килограмм". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Вильям Гомис. Фото ФК "Сент Этьен"

Во Франции в перестрелке застрелили 20-летнего футболиста "Сент-Этьена"

10 Сентября, 14:47

Второй жертвой стрельбы на улице стал 14-летний подросток

Футбол

Фото AFP

70-летнего болельщика не пустили на стадион во Франции из-за футболки сборной

8 Сентября, 13:06

Стюарды даже вызвали полицию, чтобы выпроводить старика со стадиона
Загрузка...

Футбол

Мбаппе придется отдохнуть. Фото AFP

Килиан Мбаппе получил три матча дисквалификации

5 Сентября, 22:46

Футболист получил красную карточку в чемпионате Франции

Футбол

Глядите-ка, рекорд! Бензема забил всем 33 командам, против которых играл в Примере. Фото AFP

Обзор еврочемпионатов: наши "Шальке" и "Вест Хэм" все еще без очков

3 Сентября, 12:15

Новости чемпионатов Германии, Англии, Испании, Италии и Франции

Футбол

Фото AFP

Расписание и результаты 4 тура чемпионата Франции

2 Сентября, 23:57

"Лион" проиграл "Ницце", "Ренн" принимает "Бордо"

Футбол

Анхель ди Мария. Фото AFP

"Сухой лист" Анхеля ди Марии: игрок "ПСЖ" забил гол прямым ударом с углового

2 Сентября, 14:50

Ди Мария закрутил мяч в сетку ворот "Нима" прямо с углового
Загрузка...