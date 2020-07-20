Скрипник либо возглавит киевское "Динамо", либо уедет в Россию – источник

По данным СМИ, Виктор Скрипник точно покинет "Зарю" и перейдет либо в "Динамо" Киев, либо в один из московских клубов

После того, как завершился чемпионат Украины и "Динамо" отправило в отставку Алексея Михайличенко, активно начали обсуждаться возможные тренерские назначения. Одним из главных кандидатов на пост тренера киевского клуба называют Виктора Скрипника, который с "Зарей" финишировал на третьем месте в чемпионате Украины. Мы проводим опрос: кого бы вы хотели видеть тренером "Динамо".

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По данным sovsport, Скрипник уже ведет переговоры с "Динамо". По информации источника, он не останется в "Заре", даже если договориться с киевским клубом не удастся. С зимы в его услугах проявляет заинтересованность клуб российской Премьер-лиги из Москвы. Конкретная команда не называется, а значит, это может быть "Спартак", ЦСКА, "Локомотив" или "Динамо" Москва.

Напомним, что "Заря" под руководством Виктора Скрипника до последнего тура сохраняла шансы на вторую строчку, а с ней – на квалификацию Лиги чемпионов. Но ничья с "Десной" (1:1) не позволила обойти "Динамо".

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Смотрите, как в начале лета "Заря" сыграла вничью с лидером чемпионата Украины "Шахтером":

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