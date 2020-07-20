Михайличенко уволен из "Динамо": кто должен стать новым тренером киевлян?

Скрипник, Вернидуб или Алиев: кого болельщики хотят видеть у руля киевского "Динамо"

"Динамо" в чемпионате 2019/2020 отстало от "Шахтера" на 23 очка, а в последнем туре проиграло "Колосу" в поединке, в котором киевлянам были очень нужны баллы. Это стало последней каплей для руководства клуба, которое на следующий же день после 0:2 на "Олимпийском" отправило тренерский штаб "Динамо" в отставку.

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Готовить команду к новому сезону будет новый главный тренер. Кто именно это будет – пока неизвестно. Слухи прочат место у руля киевского клуба Виктору Скрипнику – украинский тренер много лет работал в Германии, а именно наставника с западным менталитетом многие хотели бы видеть на этом посту. Скрипник в завершившемся сезоне занял с "Зарей" третье место, пробившись в группу Лиги Европы.

Также ранее о своем желании тренировать "Динамо" заявлял экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб. Есть тренерская лицензия и даже кое-какой опыт у скандального экс-игрока киевского клуба Александра Алиева. Вариантов – масса. Предлагаем вам проголосовать в нашем опросе и выбрать лучшего, на ваш взгляд, тренера для "Динамо":

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Смотрите обзор матча на "Олимпийском", в котором "Колос" обыграл "Динамо" со счетом 2:0

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