Українська
$ 27,36
31,26

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Михайличенко уволен из "Динамо": кто должен стать новым тренером киевлян?

20 июля, 19:03

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Скрипник, Вернидуб или Алиев: кого болельщики хотят видеть у руля киевского "Динамо"

"Динамо" в чемпионате 2019/2020 отстало от "Шахтера" на 23 очка, а в последнем туре проиграло "Колосу" в поединке, в котором киевлянам были очень нужны баллы. Это стало последней каплей для руководства клуба, которое на следующий же день после 0:2 на "Олимпийском" отправило тренерский штаб "Динамо" в отставку.

Реклама

Готовить команду к новому сезону будет новый главный тренер. Кто именно это будет – пока неизвестно. Слухи прочат место у руля киевского клуба Виктору Скрипнику – украинский тренер много лет работал в Германии, а именно наставника с западным менталитетом многие хотели бы видеть на этом посту. Скрипник в завершившемся сезоне занял с "Зарей" третье место, пробившись в группу Лиги Европы.

Также ранее о своем желании тренировать "Динамо" заявлял экс-тренер "Зари" Юрий Вернидуб. Есть тренерская лицензия и даже кое-какой опыт у скандального экс-игрока киевского клуба Александра Алиева. Вариантов – масса. Предлагаем вам проголосовать в нашем опросе и выбрать лучшего, на ваш взгляд, тренера для "Динамо":

Реклама

Смотрите обзор матча на "Олимпийском", в котором "Колос" обыграл "Динамо" со счетом 2:0

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

опрос тренер Андрей Шевченко чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Александр Алиев Юрий Вернидуб Виктор Скрипник

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболу
Прогноз, расписание и результаты 30-го тура чемпионата Украины по футболуЧУ по футболу
"Колос" – "Динамо": онлайн-трансляция матча Премьер-лигиЧУ по футболу
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участников
Украинская Премьер-лига определила дату старта следующего сезона и количество участниковЧУ по футболу
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тура
Чемпионат Украины по футболу: расписание, прогноз и результаты 31-го тураЧУ по футболу
"Александрия" – "Динамо": онлайн-трансляция матчаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Колос": когда и где смотреть матч чемпионата УкраиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять