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Скрипник не смог, Ребров помог: "Эспаньол" сменил главного тренера

8 октября, 10:10

Испанский клуб провалил старт чемпионата страны

Пабло Мачин

Пабло Мачин / Фото: AFP

Испанец Пабло Мачин возглавил "Эспаньол". Его контракт рассчитан до 2021 года. Последним клубом специалиста была "Севилья". Таким образом, наставник сменил в этой должности Давида Гальего, который был уволен накануне в связи с неудачным выступлением команды в рамках чемпионата Испании. На данный момент "попугаи" занимают предпоследнее, 19-е место в таблице.

В еврокубках ситуация у клуба немного лучше – после двух туров они имеют в своем активе четыре очка из шести возможных. В стартовом матче группового этапа каталонцы сыграли вничью с "Ференцварошем" Сергея Реброва, а затем обыграли московский ЦСКА.

Мачин работал с севильской командой с мая 2018 года. В марте текущего года специалист был уволен из-за плохих результатов "Севильи".

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Напомним, что "Эспаньол" являлся соперником луганской "Зари" в плей-офф Лиги Европы. В Испании луганчане потерпели поражение со счетом 1:3, а дома дали бой фавориту (2:2), но не смогли выйти в следующий раунд.

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Смотрите как "Эспаньол" не сумел обыграть команду Реброва:

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чемпионат Испании Эспаньол Пабло Мачин

Источник: Советский спорт

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