Скрипник в гостях у "Будущего": сегодня "Заря" стартует в квалификации Лиги Европы

Луганской "Заре" нужно продолжить традицию "светлых гор" против тренера, уже битого украинцами: анонс матча против "Будучности"

Команда Виктора Скрипника первой из украинских команд стартует в еврокубках. Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Украина открывает евросезон. Сегодня первый представитель нашей пятерки – луганская "Заря" – в стартовом матче второго квалифай-раунда Лиги Европы сыграет в столице Черногории Подгорице с местной "Будучностью". Начало в 21:45, текстовый онлайн матча "Будучность" – "Заря" смотрите на нашем сайте (ТВ - УНИАН).

На Балканы "черно-белые" вылетели вчера утром чартерным рейсом из Запорожья, а на месте разместились в фешенебельном отеле Centre Ville, в пяти минутах езды от стадиона "Под Горицом", где пройдет поединок. Среди 20 игроков, которых новый наставник "Зари" Виктор Скрипник взял на свою дебютную официальную игру, не оказалось хавбеков Богдана Леднева, отбывающего дисквалификацию после удаления в прошлогоднем матче ЛЕ с "Лейпцигом", и Силаса. Бразилец не летал с командой на предсезонные сборы и, по слухам, в скором времени может сменить клубную прописку. Таким образом, сегодня стартовый состав "Зари" вполне может быть таким:

Ориентировочный состав "Зари": Н. Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Чеберко – Иванисеня, Хомченовский – Кочергин, Арвеладзе, Громов – Будковский.

Соперник луганчан также не избежал кадровых проблем. Накануне основной форвард "Будучности" Александр Вуячич (кстати, экс-партнер Артема Милевского в брестском "Динамо") получил на тренировке рецидив травмы мышц живота и теперь готовится к операции, выбыв из строя до октября. Не сможет рассчитывать коуч "сине-белых" Бранко Брнович и на двух вингеров – Игора Ивановича и Петара Грбича, также находящихся в лазарете. А потому, черногорские СМИ очень осторожны в прогнозах на "Будущее" (так с сербского переводится название клуба). Например, Мирко Райчевич, в свое время поигравший и в "Будучности", и в "Заре", в интервью местной ежедневке Vijesti заявил: "Соперник хорошо умеет играть по счету, поэтому главное – не пропустить дома. 0:0 оставят нам шансы на ответный матч".

Статистика также на стороне "Зари". Луганчане, в четвертый раз играющие в квалификации ЛЕ, прежде всегда проходили первый для себя раунд отбора. "Будучность" же, напротив, из 11 предыдущих попыток ни разу не смогла одолеть двух соперников подряд. А одного оппонента в этом сезоне – эстонскую "Нарву" – она уже обыграла (2:0, 4:1). Кроме того, стадион "Под Горицом" – фартовый для украинцев. В июне 2013-го наша сборная разгромила тут черногорцев (4:0), хотя весь второй тайм играла вдесятером. Кстати, сборную хозяев тогда тренировал ни кто иной, как нынешний наставник "Будучности" Брнович. А в еврокубках украинские и черногорские клубы прежде пересекались лишь однажды: в 2012-м, на этом же этапе квалификации ЛЕ донецкий "Металлург" в двух матчах уничтожил "Челик" из Сутьески с общим счетом 11:2. Так что, горы в Черногории для нас никогда не были черными. Будем надеяться, что и в сегодняшнем матче в "Будучности" не зажгутся новые Савичевичи и Миятовичи.

Напомним, что в финале Лиги Европы 2018/19 "Челси" разгромил "Арсенал":

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