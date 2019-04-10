Сломал нос сопернику: скандалисту Балотелли грозит длительная дисквалификация

Итальянский форвард ударил соперника локтем, но этого не заметил арбитр

Марио Балотелли. Фото: AFP

Сломал нос сопернику: скандалисту Балотелли грозит длительная дисквалификация //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/db0/0eb/5cadb00ebc99f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/db0/0eb/5cadb00ebc99f.jpg 2019-04-10T12:00:13+03:00 Футбол Итальянский форвард ударил соперника локтем, но этого не заметил арбитр

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли может быть дисквалифицирован на восемь матчей чемпионата Франции, сообщает Football Italia. 28-летний итальянец нанес удар локтем и сломал нос защитнику "Бордо" Паблу в матче 31-го тура чемпионата Франции (0:2).

Арбитр встречи Хаким Бен Эль-Хадж не увидел этот эпизод, поэтому инцидент будет рассмотрен дисциплинарной комиссией, которая проанализирует фотографии. Балотелли грозит дисквалификация от 5 до 8 матчей.

В текущем сезоне Балотелли провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

Напомним, что прошлой осенью Марио Балотелли временно отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.

В апреле прошлого года стало известно, что Марио Балотелли флиртует со "звездой бесплатного порно" по прозвищу "Катя-красавица". Девушку даже выгнали из квартиры из-за непристойных звуков.

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