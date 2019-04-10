Сломал нос сопернику: скандалисту Балотелли грозит длительная дисквалификация
Итальянский форвард ударил соперника локтем, но этого не заметил арбитр
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли может быть дисквалифицирован на восемь матчей чемпионата Франции, сообщает Football Italia. 28-летний итальянец нанес удар локтем и сломал нос защитнику "Бордо" Паблу в матче 31-го тура чемпионата Франции (0:2).
Арбитр встречи Хаким Бен Эль-Хадж не увидел этот эпизод, поэтому инцидент будет рассмотрен дисциплинарной комиссией, которая проанализирует фотографии. Балотелли грозит дисквалификация от 5 до 8 матчей.
В текущем сезоне Балотелли провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 7 голов.
Напомним, что прошлой осенью Марио Балотелли временно отчислен из команды из-за лишнего веса. По этой же причине главный тренер сборной Италии Роберто Манчини исключил 28-летнего форварда из состава национальной команды несколько дней назад. Вес Марио преодолел отметку в 100 килограмм при росте 189 сантиметров.
В апреле прошлого года стало известно, что Марио Балотелли флиртует со "звездой бесплатного порно" по прозвищу "Катя-красавица". Девушку даже выгнали из квартиры из-за непристойных звуков.
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