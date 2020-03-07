СМИ ошибочно сообщили о смерти брата звезды "Ливерпуля" в автокатастрофе

По дороге на матч чемпионата Гвинеи автобус с командой врезался в дерево

Автобус с футбольной командой "Этуэль дю Гине" по дороге на матч второго дивизиона чемпионата Гвинеи против команды "Карфамориа" попал в смертельное ДТП. Водитель превысил скорость и автобус врезался в дерево, в результате чего погибли девять человек, еще 19 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. СМИ сообщили, что среди погибших числится двоюродный брат звезды "Ливерпуля" Наби Кейта Алмайма Кейта.

Тем не менее, информацию о смерти Алмаймы опровергли, уточнив, что он жив, но находится в больнице.

"Мы рады объявить, что Алмайма Кейта жив и в настоящее время госпитализирован", – говорится в заявлении агентства Fella Sport Management.

Мы уже сообщали, что в начале 2020 года гвинейский футбольный клуб "Вакрия" попал в аварию, возвращаясь с игры на клубном автобусе. Автобус врезался в грузовик, перевозивший бревна, некоторые из них упали на автобус. В результате аварии погибли три человека: водитель автобуса Н'Фа Лайе, защитник юниорской сборной Гвинеи Иссиага Камара и новичок команды Альфред Каргбо.

Смотрите, как Наби Кейта забивает в "Ливерпуле":

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