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Автобус с футбольной командой врезался в грузовик с бревнами: три человека погибло

2 января, 10:19

Автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим бревна

/ Фото: AFP

Гвинейский футбольный клуб "Вакрия" попал в аварию, возвращаясь с игры на клубном автобусе, сообщает AP. Автобус врезался в грузовик, перевозивший бревна, некоторые из них упали на автобус. В клубе отметили, что грузовик был неисправен, и на нем не горели аварийные огни.

В результате аварии погибли три человека: водитель автобуса Н'Фа Лайе, защитник юниорской сборной Гвинеи Иссиага Камара и новичок команды Альфред Каргбо.

Ранее мы писали, что российский чемпион Европы по мини-футболу разбился насмерть: видео страшной аварии в центре Москвы. В воскресенье утром 32-летний футболист стал виновником лобового столкновения с такси. "В результате случившегося 32-летний Кирилл Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали", – рассказал источник.

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Также мы писали, что в конце декабря эквадорский футболист Реальпе погиб в автокатастрофе. Защитнику было всего 23 года. На счету Реалпе два матча в составе молодежной национальной команды Эквадора.

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Также сообщалось, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

10-летняя девушка погибла в аварии возле Ровно:

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Источник: СЭ

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