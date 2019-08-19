СМИ узнали, сколько Криштиану Роналду заплатил, чтобы замять дело об изнасиловании

Португалец не признаниет вину, а заплатил девушке, чтобы она не обсуждала судебный процесс в СМИ

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Адвокаты нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду заплатили американке Кэтрин Майорге 375 тысяч долларов за молчание, сообщает TMZ. По данным источника, эту сумму португальский игрок передал Майорге за молчание. Напомним, что Майорга обвинила Роналду в сексуальном насилии, которое якобы имело место в 2010 году. Однако нынешним летом обвинения были сняты из-за нехватки доказательств.

Тем не менее, адвокаты Роналду заплатили Майорге. При этом подчеркивается, что эта выплата не означает, что португалец признает вину. Он ее сделал для того, чтобы Майорга не обсуждала судебный процесс в СМИ.

Как сообщалось ранее, американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Якобы инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Румынская модель Анамария Продан выдвинула свою теорию, почему эта информация всплыла только сейчас.

"Вы знаете, как это бывает с такими женщинами. Они вспоминают, что их изнасиловали, лишь спустя 20 лет. Просто ей понравилось изнасилование, а через 20 лет она вспомнила об этом, потому что это Роналду. А если бы это был неизвестный с улицы..." – цитирует Продан Digi Sport.

Недавно появилась информация, что судебный процесс по делу Криштиану Роналду и Кэтрин Майорги объявлен закрытым, но позже появилось опровержение – Адвокаты Кэтрин Майорги подали жалобу в федеральный суд.

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