Прооноз на Лигу наций: сможет ли Польша обыграть Нидерланды впервые за 41 год

Cегодня в 21:45 в Амстердаме прозвучит стартовый свисток поединка, в котором сборная Нидерландов примет команду Польши. Наши географические соседи поляки давно не побеждали "Летучих голландцев" – в последний раз это случилось в 1979 году. Свой прогноз на матч Нидерланды – Польша дал известный комментатор Кирилл Круторогов.

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"Оранье" переживали подъем на волне смены поколений. Автором этого успеха справедливо называли тренера Рональда Кумана. Им еще год назад интересовалась "Барселона", но он хотел поработать на Евро. Однако после переноса континентального первенства ждать следующего лета не решился и все же возглавил "блаугранас". Так соперник сборной Украины по группе чемпионата Европы менее чем за год до турнира остался без наставника. Пока что оранжевая сборная работает под руководством исполняющего обязанности Дуайта Лодевегеса, который был ассистентом Кумана, но ассоциация ищет полноценного наставника.

Грандиозных изменений в составе от него ждать не стоит. Но четверо новичков получили вызов.

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В прошлом розыгрыше Лиги наций "оранье" дошли до финала, где уступили португальцам. А поляки в том сезоне выступили откровенно неудачно, набрав лишь два очка и заняв последнее место в своей группе. В этот раз у них вызвано шестеро потенциальных дебютантов, а Роберт Левандовский получил отдых после победы в Лиге чемпионов. Ждем на поле "динамовца" Томаша Кендзьору.

В 15 встречах шесть раз побеждали голландцы при трех победах поляков, но в последний раз "кадра" добилась успеха в поединке с "оранье" 41 год назад. Хотя сейчас внезапная и нежелательная смена тренера может сыграть против сборной Нидерландов. Думаю, поляки вполне могут зацепиться за ничью. И уж точно обе команды забьют.

Смотрите, как сборная Нидерландов забила пять голов команде Эстонии:

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