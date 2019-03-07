Невероятное фото из раздевалки: три легенды "МЮ" празднуют победу над "ПСЖ" в Лиге чемпионов
Английский клуб одержал сенсационную победу в Париже
"Манчестер Юнайтед" сотворил настоящую сенсацию в 1/8 финала, обыграв по сумме двух матчей "ПСЖ". Дома англичане уступили со счетом 2:0, и казалось, что шансов у подопечных Уле-Гуннара Сульшера не остается, тем более, что до этого никому еще не удавалось отыграться после домашнего поражения в два мяча после первого матча.
Однако обескровленный "МЮ" не только взял реванш у парижан, но и сделал это с нужным для себя результатом, а решающий мяч был забит с пенальти после использования видеоассистента (VAR).
После матча в раздевалке "Красных дьяволов" была невероятная атмосфера – поздравить футболистов пришел легендарный экс-наставник "МЮ" сэр Алекс Фергюсон, прибывший во Францию вместе с командой, а также бывший форвард Эрик Кантона. Вместе с нынешним наставником команду Сульшером они сделали общее фото, которое уже собрало полтора миллиона лайков.
"Сэр Алекс Фергюсон также счастлив и горд. Вот как это делается в "Манчестер Юнайтед". Мы можем пройти весь путь в турнире до конца, но давайте просто дождемся жеребьевки. В четвертьфинале все команды будут сильными", – признался после матча норвежец.
Напомним, ответная встреча 1/8 финала завершилась со счетом 3:1 в пользу команду Уле-Гуннара Сульшера. "Сегодня" проводили онлайн матча "ПСЖ" – "Манчестер Юнайтед".
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