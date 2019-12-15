Снова за старое: Пол Гаскойн пытался украсть бутылку дешевого вина в супермаркете

Пол Гаскойн / Фото: Reuters

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52-летний экс-полузащитник сборной Англии Пол Гаскойн снова стал фигурантом нелепой ситуации, сообщает The Sun. Гаскойн взял бутылку красного вина стоимостью 9 фунтов в одном из супермаркетов Лондона и попытался покинуть магазин, не расплатившись. В результате экс-футболиста задержала охрана. Как сообщается, после этого Гаскойн извинился и оплатил покупку. Недавно Гаскойна признали невиновным в сексуальном домогательстве.

"Газза взял бутылку вина и вышел из магазина, не расплатившись. Это очень маленький маркет, поэтому охранник все прекрасно видел. Он пошел за Гаскойном и остановил его", – сказал свидетель инцидента.

На протяжении всей карьеры и по ее окончании Гаскойн имел проблемы с алкоголем, из-за чего неоднократно попадал в скандальные хроники. Его несколько раз помещали в специальную лечебницу, а в 2003 году у Гаскойна было диагностировано биполярное расстройство.

Ранее Гаскойн был оштрафован за нападение на человека и нарушении общественного порядка, а также подвергся штрафу за преследование бывшей подруги. В июне 2016 года экс-футболист был госпитализирован после пьяной потасовки с клиентами одного из отелей в Лондоне.

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