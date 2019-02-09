Соперник "Шахтера" по Лиге Европы сыграл вничью в Лейпциге

"Айнтрахт" на выезде разошелся миром с "Лейпцигом", а "Хоффенхайм" ушел от поражения в матче с лидером Бундеслиги

"Лейпциг" и "Айнтрахт" сыграли вничью. Фото: AFP

Соперник "Шахтера" по Лиге Европы сыграл вничью в Лейпциге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f0a/89b/5c5f0a89b7c37.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f0a/89b/5c5f0a89b7c37.png 2019-02-09T19:17:40+02:00 Футбол "Айнтрахт" на выезде разошелся миром с "Лейпцигом", а "Хоффенхайм" ушел от поражения в матче с лидером Бундеслиги

Соперник "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы "Айнтрахт" сыграл вничью с "Лейпцигом" в 21 туре чемпионата Германии по футболу. Поединок прошел в субботу в "Лейпциге" и завершился со счетом 0:0. Напомним, что первый матч противостояния в плей-офф ЛЕ между "Шахтером" и "Айнтрахтом" пройдет 14 февраля в Харькове на стадионе "Металлист".

В другом матче тура бывший соперник "горняков" по группе Лиги чемпионов "Хоффенхайм" сумел уйти от поражения в выездном матче против лидера Бундеслиги дортмундской "Боруссии", отыграв по ходу встречи разницу в три мяча. Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 3:3. Хозяева поля вели 3:0 после голов Джейдона Санчо (32-я минута), Марио Гетце (43) и Рафаэля Геррейро (66), но гости сумели спастись благодаря дублю Исхака Бельфодила (75 и 87) и мячу Павла Кадержабека (83).

Другая "Боруссия" – из Менхенгладбаха – проиграла дома берлинской "Герте" со счетом 0:3. У победителей отличились Саломон Калу (30), Ондрей Дуда (56) и Дэви Зельке (76).

Позже в субботу "Бавария" примет "Шальке". Напомним, что в конце января украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка открыл счет голам в 2019 году.

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