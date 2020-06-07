Соперник "Шахтера" по Лиге Европы вырвал победу в чемпионате Германии под проливным дождем

"Вольфсбург" выиграл у аутсайдера в Бремене и вернулся в Бундеслиге в зону еврокубков

Сегодня закрывается 30-й тур немецкой Бундеслиги. В воскресенье проходят три матча, и первый из них уже завершился в Бремене. Соперник "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы, "Вольфсбург", сражался с "Вердером". Читайте прогноз, расписание и результаты 30 тура чемпионата Германии.

Несмотря на то, что соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы, поединок вышел боевым. Дело в том, что "Вердер" отчаянно пытается спастись от вылета, а "Вольфсбург" пытается зацепиться за путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Примечательно, что судила встречу известная женщина-рефери Бибиана Штайнхауз, а во втором тайме события на поле разворачивались под аккомпанемент ливня.

Именно после перерыва арбитр показала пять желтых карточек из шести. Обе команды имели шансы вырвать три очка, но все решилось в концовке.

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На 82-й минуте швейцарский защитник Кевин Мбабу (на фото) довольно просто навесил с правого фланга – и высокий нидерландский нападающий Вут Вегхорст вколотив мяч в ворота "Вердера" и принес победу гостям со счетом 1:0. Этот успех позволил "Вольфсбургу" подняться на шестое место в таблице, вернувшись в зону Лиги Европы. А "Вердер" остался с 17-м

Читайте о том, что в матче с "Боруссией" игрок "Герты" установил рекорд по километражу.

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал "Вольфсбург" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы в марте

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