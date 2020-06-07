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В Бундеслиге готовят марафонца: в матче с "Боруссией" игрок "Герты" установил рекорд по километражу

7 июня, 09:53

Елена Павлова Елена Павлова

Однако это не помогло берлинцам выиграть у "шмелей"

В матче 30-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" минимально переиграла берлинскую "Герту" на домашнем "Сигнал Идуна Парк" – 1:0. Единственный гол был забит на 57-й минуте стараниями Эмре Джана, которому ассистировал хавбек Юлиан Брандт. Однако уникальный рекорд в этом поединке установил игрок "Герты". Ранее "Баварию" огорчил самый юный автор гола в чемпионате Германии.

Чешский полузащитник берлинской команды Владимир Дарида в матче со "шмелями" пробежал 14,65 км, установив рекорд Бундеслиги по преодоленной за поединок дистанции. Отметим, что впервые данная статистика появилась в чемпионате Германии с сезона-2013/2014.

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29-летний Дарида — воспитанник чешской "Виктории Пльзень". Футболист перешел в "Герту" из "Фрайбурга" летом 2015 года. В нынешнем сезоне хавбек провел на поле 26 матчей во всех турнирах, стал автором четырех забитых мячей и отдал пять результативных передач.

Владимир Дарида и тренер "Герты" Бруно Лаббадиа

Владимир Дарида и тренер "Герты" Бруно Лаббадиа / Фото: Reuters

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После 30-го тура "Герта", набрав 38 очков, занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, которую возглавляет мюнхенская "Бавария" (70). А вот "Боруссия", набрав 63 очка, закрепилась на второй позиции в Бундеслиге. Отрыв "шмелей" от "Лейпцига", который идет третьим и потерял очки в этом туре, составляет 4 балла.

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