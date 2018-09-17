Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов: веселая команда с тренером-вундеркиндом

НА СТАРТЕ. Начали сезон "весело" – в трех стартовых матчах было забито 15 голов (10:5). А перед визитом в Харьков проиграли новичку Бундеслиги "Фортуне" (1:2). Хорошую форму набрали форварды Жоэлинтон и Салаи, уже забившие по три гола. А левый защитник Шульц впервые в карьере был вызван в сборную Германии. Но, в целом, в обороне "Хоффенхайма" неслабые проблемы – по-прежнему вне игры из-за травмы головы один из лидеров команды Хюбнер. Не сыграет с "Шахтером" и Нуху. А накануне в лазарет угодили еще и Фогт с Гриллишем, их участие в матче среды под вопросом. Точно не прилетят в Харьков полузащитники Амири, Гейгер, Рупп и Демирбай.

ТРЕНЕР. Возглавив команду в феврале 2016-го, 28-летний Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Бундеслиги. В дебютном сезоне под его руководством "Хоффенхайм" добился лучшего результата в своей истории, заняв 4-е место. Но пробиться в ЛЧ с первого раза не удалось – в квалификации уступили "Ливерпулю". Однако уже через год стали бронзовыми и квалифицировались напрямую. В матче с "Шахтером" 31-летний Нагельсманн войдет в историю как самый молодой тренер турнира (пока рекорд принадлежит Виктору Гончаренко, который руководил "БАТЭ" в 32). Он начинал игровую карьеру в юношеской команде "Мюнхен-1860", получил травму мениска, а операция была неудачной. В 20 Юлиан стал помощником нынешнего наставника "ПСЖ" Томаса Тухеля в молодежке "Аугсбурга". Отвечал за аналитическую работу. Сейчас его называют фантастическим тактиком, а слухи сватают Нагельсманна в немецкие топ-клубы: то в дортмундскую "Боруссию", то в "Баварию". Но был вариант и покруче: "Летом мне звонили из "Реала", – признался тренер-вундеркинд, – но мне всего 31, у меня еще будет шанс, а пока я не хочу покидать страну". Однако уже известно, что следующим летом он возглавит "РБ Лейпциг". Средний возраст игроков его нынешней команды – 24,9 года, и только один футболист, резервный голкипер Штольц, старше главного тренера (34 года).

ЛИДЕРЫ. Больших звезд нет. В прошлом сезоне потеряли ярких атакующих футболистов — Гнабри и Ута. Но смогли сохранить вице-чемпиона мира Крамарича. Он самый дорогой игрок по версии Transfermarkt (35 млн). 26-летний капитан Фогт с ростом в 194 см стабилен и неуступчив, и за это им всерьез интересуется "Бавария".

СТАВКИ. Букмекеры в противостоянии "Шахтера" и "Хоффенхайма" отдают предпочтение украинцам. На победу дончан коэффициент 2,00, успех немцев оценен в 3,30, в ничью верят меньше всего – 3,90.