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Соперники для "Зари": луганчане сыграют пять матчей на сборах

26 июня, 12:02

Украинский клуб будет готовиться к старту Премьер-лиги в Словении

"Заря" провела спарринг с "Днепром-1" - 1:1
"Заря" провела спарринг с "Днепром-1" - 1:1. Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

27 июня луганская "Заря" отправляется в Словению на сборы. В городе Птуй команда пробудет до 12 июля. За время сбора луганчане проведут пять контрольных матчей.

Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги

1 июля "Заря" сыграет свой первый матч, а соперником выступит "Шкендия" из Северной Македонии. Клуб представляет высшую лигу своего чемпионата и стал чемпионом прошлого сезона. Теперь "Шкендия" примет участие в квалификации Лиги чемпионов.

4 июля "Заре" будет хорватский "Хайдук" из города Сплит. Хорваты заняли четвертое место в чемпионате по итогам прошедшего сезона.

7 июля луганчане сыграют с сербским "Пролетером", который занял по итогам прошедшего сезона 8 место в национальном чемпионате.

9 июля соперником украинцев будет польский "Шленск". Поляки по итогам прошедшего сезона заняли четвертое место из восьми возможных в группе вылета в своем чемпионате.

И завершит ""Заря" сбор встречей с венгерским ФК "Пакш". Из 12-ти возможных позиций "Пакш" по итогам завершившейся высшей лиги Венгрии расположился на 8-м месте.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины в 12-й раз стал "Шахтер". Команда гарантировала себе титул за несколько туров до завершения Премьер-лиги.


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Тег футбол, товарищеский матч, Заря Луганск

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Источник:

Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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