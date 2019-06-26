Соперники для "Зари": луганчане сыграют пять матчей на сборах
Украинский клуб будет готовиться к старту Премьер-лиги в Словении
27 июня луганская "Заря" отправляется в Словению на сборы. В городе Птуй команда пробудет до 12 июля. За время сбора луганчане проведут пять контрольных матчей.
Расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги
1 июля "Заря" сыграет свой первый матч, а соперником выступит "Шкендия" из Северной Македонии. Клуб представляет высшую лигу своего чемпионата и стал чемпионом прошлого сезона. Теперь "Шкендия" примет участие в квалификации Лиги чемпионов.
4 июля "Заре" будет хорватский "Хайдук" из города Сплит. Хорваты заняли четвертое место в чемпионате по итогам прошедшего сезона.
7 июля луганчане сыграют с сербским "Пролетером", который занял по итогам прошедшего сезона 8 место в национальном чемпионате.
9 июля соперником украинцев будет польский "Шленск". Поляки по итогам прошедшего сезона заняли четвертое место из восьми возможных в группе вылета в своем чемпионате.
И завершит ""Заря" сбор встречей с венгерским ФК "Пакш". Из 12-ти возможных позиций "Пакш" по итогам завершившейся высшей лиги Венгрии расположился на 8-м месте.
Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины в 12-й раз стал "Шахтер". Команда гарантировала себе титул за несколько туров до завершения Премьер-лиги.
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