Спали и ели на стадионе по очереди: пять лет назад сыграли самый длинный футбольный матч

Поединок на домашней арене Саутгемптона длился целых 102 часа и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса

Пять лет назад в Англии состоялся самый длинный матч в истории футбола. Поединок на домашней арене "Саутгемптона" – "Сент-Мери" длился целых 102 часа и был внесен в Книгу рекордов Гиннеса. Ранее мы также сообщали, что в США состоялся самый продолжительный матч в истории бейсбола.

5 июня 2015 года на поле сошлись две команды общества Testlands Support Project, за каждую из которых было заявлено по 18 футболистов. Со счетом 910:725 победили игроки в красной форме. Таким образом, "красные" и "белые" вместе забили 1635 мячей, в среднем по 320 в день или по 13 в час. А 25 тысяч фунтов, собранные благодаря этому зрелищу, пошли на благотворительность.

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Отметим, что встреча началась в воскресенье, а 36 футболистов поддерживали игру до пятницы и побили предыдущий рекорд, принадлежавший 101-часовому матчу, который сыграли в 2013 году в Манчестере. Понятное дело, что такой марафон давался участникам непросто, и игроки по очереди делали перерывы на еду, физиотерапию и сон.







Фото BBC

Вообще такие продолжительные матчи – не такая уж и редкость. Например, в апреле 2009 года Бристольская футбольная академия и "Лидс Беджерс" выясняли отношения 36 часов. В том матче особо отличился форвард "Лидса" Адам Макфи, забивший 75 мячей, а его команда выиграла – 285:255.

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Четыре года назад в Чили прошел 120-часовой футбольный поединок. В нем приняло участие 2375 человек. А еще раньше, 5 ноября 2008 года, в Аргентине, в городке Некочеа, завершился футбольный марафон с участием команд "Висячий мост" и "Лучший аргентинский пляж". В сумме в нем приняло участие аж 2200 игроков! А встреча, длившаяся 75 часов, завершилась вничью – 822:822.

Если говорить об официальных матчах, то тут есть расхождения в данных, особенно в те времена, когда не существовало серий пенальти. Например, на Олимпиаде-1956 в Мельбурне сборные СССР и Индонезии за 90 минут не сумели выявить победителя, как впрочем и в двух овертаймах по 15 минут. Поэтому была назначена переигровка, и в сумме команды провели на поле друг против друга 210 минут.

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