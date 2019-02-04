Спасатели нашли тело в обломках самолета, на котором летел пропавший футболист Сала

В сети появилось фото обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета

Обломки самолета, на котором летел Эмилиано Сала. Фото: AFP

Спасатели нашли тело в обломках самолета, на котором летел пропавший футболист Сала //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/854/766/5c58547665e1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/854/766/5c58547665e1e.jpg 2019-02-04T17:04:00+02:00 Футбол В сети появилось фото обломков пропавшего над Ла-Маншем самолета

Поисковая группа обнаружила тело одного из людей, находившихся на борту самолета, на котором летел нападающий "Кардифф Сити" Эмилиано Сала. Как сообщает Sky Sports, в ходе подводной операции были обнаружены части пропавшего самолета, среди которых находилось тело. По словам издания, оно было отчетливо видно на видеозаписи, сделанной в ходе поисков.

Позже была опубликована фотография пропавшего самолета. Напомним, на судне было лишь два человека – Сала и пилот Дэвид Айбботсон.

Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. Предположительно, на борту находились два человека – Сала и пилот Дэйв Ибботсон. Сала перешел из французского "Нанта" в "Кардифф" 19 января. Трансфер стал рекордным по сумме для валлийского клуба.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены, однако впоследствии некоторые футболисты, в том числе нападающий "Барселоны" Лионель Месси, призвали продолжить поисковую операцию.

Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

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