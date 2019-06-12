Спасибо, Пукки: резвые финны обыграли Лихтенштейн и продолжают гонку за Италией в отборе Евро-2020
Видео голов матча квалификации Евро в группе J
В матче группы J в отборе на Евро-2020 сборная Финляндии благодаря голам Пукки и Челльмана, забитым в каждом из таймов, обыграла на выезде футбольного "карлика" Лихтенштейн со счетом 2:0. Таким образом финны закрепили за собой второе место, дающее прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы, и продолжают преследование лидера группы – Италии.
Обзор матча Лихтенштейн – Финляндия (0:2)
- Лихтенштейн – Финляндия – 0:2
- Голы: Пукки (37), Челльман (57)
- Лихтенштейн: Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне
- Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74)
- Предупреждение: Бюхель
Турнирное положение в группе J
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ИТАЛИЯ
|4
|4
|0
|0
|13-1
|12
|2
|ФИНЛЯНДИЯ
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|3
|АРМЕНИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|4
|ГРЕЦИЯ
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|5
|БОСНИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|6
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|4
|0
|0
|4
|0-13
|0
Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
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