Спасибо, Пукки: резвые финны обыграли Лихтенштейн и продолжают гонку за Италией в отборе Евро-2020

Видео голов матча квалификации Евро в группе J

Финляндия взяла три очка в гостях. Фото: Reuters

В матче группы J в отборе на Евро-2020 сборная Финляндии благодаря голам Пукки и Челльмана, забитым в каждом из таймов, обыграла на выезде футбольного "карлика" Лихтенштейн со счетом 2:0. Таким образом финны закрепили за собой второе место, дающее прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы, и продолжают преследование лидера группы – Италии.

Обзор матча Лихтенштейн – Финляндия (0:2)

Лихтенштейн – Финляндия – 0:2

Голы: Пукки (37), Челльман (57)

Пукки (37), Челльман (57) Лихтенштейн: Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне

Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74)

Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74) Предупреждение: Бюхель

Турнирное положение в группе J

N Команды И В Н П М О 1 ИТАЛИЯ 4 4 0 0 13-1 12 2 ФИНЛЯНДИЯ 4 3 0 1 6-2 9 3 АРМЕНИЯ 4 2 0 2 7-6 6 4 ГРЕЦИЯ 4 1 1 2 6-8 4 5 БОСНИЯ 4 1 1 2 5-7 4 6 ЛИХТЕНШТЕЙН 4 0 0 4 0-13 0

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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