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Спасибо, Пукки: резвые финны обыграли Лихтенштейн и продолжают гонку за Италией в отборе Евро-2020

12 июня, 09:53

Видео голов матча квалификации Евро в группе J

Финляндия взяла три очка в гостях
Финляндия взяла три очка в гостях. Фото: Reuters

В матче группы J в отборе на Евро-2020 сборная Финляндии благодаря голам Пукки и Челльмана, забитым в каждом из таймов, обыграла на выезде футбольного "карлика" Лихтенштейн со счетом 2:0. Таким образом финны закрепили за собой второе место, дающее прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы, и продолжают преследование лидера группы – Италии.

Обзор матча Лихтенштейн – Финляндия (0:2)

  • Лихтенштейн – Финляндия – 0:2
  • Голы: Пукки (37), Челльман (57)
  • Лихтенштейн: Хоби, Хофер, Рехштайнер, Кауфманн, Вольфингер (Брэндле, 77), Визер (Польверино, 46), Зеле, Хаслер, Бюхель (Бюхель, 54), Саланович, Кюне
  • Финляндия: Градецки, Уронен, Тойвио, Араюури, Райтала (Вяйсянен, 87), Камара, Спарв (Шюллер, 61), Лод, Пукки, Челльман, Лаппалайнен (Сойри, 74)
  • Предупреждение: Бюхель

Турнирное положение в группе J

N

 Команды

ИВНПМО
1ИТАЛИЯ440013-112
2ФИНЛЯНДИЯ43016-29
3АРМЕНИЯ42027-66
4ГРЕЦИЯ41126-84
5БОСНИЯ41125-74
6ЛИХТЕНШТЕЙН40040-130

Напомним, накануне в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег Евро-2020, сборная Финляндии, сборная Лихтенштейна

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Сегодня|Спорт

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