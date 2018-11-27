Средняя зарплата в "Барселоне" превысила 10 млн фунтов в год

"Барселона" стала первой спортивной командой в истории, где средняя зарплата игрока превысила 10 миллионов фунтов стерлингов в год. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на компанию Global Sports Salary Survey.

В этом сезоне каталонцы в среднем выплачивают 23 футболистам 10,45 млн фунтов. Эта цифра поднялась на треть с 2017 по 2018 год. Больше всех получает Лионель Месси – более 50 млн, что и повлияло на рост зарплат.

Второе место занимает "Реал", игроки которого зарабатывают в среднем 8,1 млн фунтов. Следующие шесть мест занимают клубы НБА. Среди них выделяются идущая на третьем месте "Оклахома" (3), которая выплачивает игрокам в среднем 7,85 млн фунтов, а "Голден Стэйт" (4) – 7,82 млн фунтов.

Источник отмечает, что "Манчестер Юнайтед" замыкает десятку с зарплатным фондом в 6,53 млн фунтов. При этом "Ювентус" совершил самый серьезный скачок и с 32-го места поднялся на 9-е. Связано это с покупкой Криштиану Роналду. Туринцы выплачивают в среднем 6,7 млн фунтов.

При этом меньше всех платит "Севилья", где зарплатный фонд составляет 2,8 млн.