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Стал известен обладатель "Золотого мяча" – приза лучшему футболисту планеты

25 ноября, 22:37

Французское издание "Франс футбол" сообщило новость победителю

Золотой мяч

Золотой мяч

Сегодня французское издание "Франс футбол", которое традиционно определяет лучшего игрока планеты, сообщило будущему обладателю Золотого мяча о его победе. Для широкой общественности имя триумфатора держат в секрете. Недавно мы писали, что букмекеры пророчат победу голландцу Вирджилу Ван Дейку из "Ливерпуля" – обладателю Кубка чемпионов. Напомним, награждение пройдет 2 декабря в Париже. В списке значатся 30 номинантов.

Однако сегодня же в сети появилась фотография якобы с результатами голосования. Если это не "обманка", то победителем снова стал португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он всего на 8 баллов опередил Ван Дейка.

Смотрите, как Роналду помог сборной Португалии победить Люксембург и добыть путевку на Евро-2020.

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В ожидании официального оглашения можно вспомнить имена всех претендентов на приз. На этот раз номинантов разбили на пятерки.

Первая пятерка. Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль), Серхио Агуэро (Аргентина, Манчестер Сити), Френки де Йонг (Нидерланды, Аякс/Барселона), Уго Льорис (Франция, Тоттенхэм), Душан Тадич (Сербия, Аякс).

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Вторая пятерка: Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Трент Александр-Арнольд (Англия, Ливерпуль), Донни ван де Бек (Нидерланды, Аякс), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, Арсенал), Марк-Андре тер Штеген (Германия, Барселона).

Третья пятерка: Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус), Алиссон (Бразилия, Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Нидерланды, Аякс/Ювентус), Карим Бензема (Франция, Реал), Джорджиньо Вейналдум (Нидерланды, Ливерпуль).

Четвертая пятерка: Вирджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль), Бернарду Силва (Португалия, Манчестер Сити), Сон Хын Мин (Южная Корея, Тоттенхэм), Роберт Левандовский (Польша, Бавария), Роберто Фирмино (Бразилия, Ливерпуль).

Пятая пятерка: Лионель Месси (Аргентина, Барселона), Рияд Марез (Алжир, Манчестер Сити), Кевин Де Брейне (Бельгия, Манчестер Сити), Калиду Кулибали (Сенегал, Наполи), Антуан Гризманн (Франция, Атлетико/Барселона).

Шестая пятерка: Мохаммед Салах (Египет, Ливерпуль), Эден Азар (Бельгия, Челси/Реал), Сиприано Маркиньос (Бразилия, ПСЖ), Рахим Стерлинг (Англия, Манчестер Сити), Жоау Фелиш (Португалия, Бенфика/Атлетико).

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футбол Криштиану Роналду Золотой мяч Лионель Месси Вирджил ван Дейк

Источник: Sport.ua

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