Месси и Роналду, отдохните! Назван главный претендент на "Золотой мяч"-2019

По прогнозам всех букмекеров, главную индивидуальную награду мирового футбола получит Вирджил ван Дейк

Вирджил ван Дейк / Фото: AFP

Авторитетный журнал France Football завершает объявление претендентов на главную индивидуальную награду мирового футбола – "Золотой мяч". Приз лучшему игроку 2019 года по итогам опроса журналистов будет вручен 2 декабря в театре "Шатле" в Париже. На данный момент обнародованы имена 20 из 30 номинантов.

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В первой пятерке претендентов на "Золотой мяч"-2019 оказались нападающий Садьо Мане ("Ливерпуль"), форвард Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), полузащитник Френки де Йонг ("Барселона"), вратарь Уго Льорис ("Тоттенхэм") и хавбек Душан Тадич ("Аякс").

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Во вторую пятерку попали нападающий Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), защитник Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), полузащитник Донни ван де Бек ("Аякс"), форвард Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") и голкипер Марк-Андре тер Стеген ("Барселона").

Третью пятерку сформировали нападающий Криштиану Роналду ("Ювентус"), вратарь Алиссон ("Ливерпуль"), защитник Маттейс де Лигт ("Ювентус"), Карим Бензема ("Реал") и хавбек Джорджиньо Вейналдум ("Ливерпуль").

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В четвертую пятерку были включены защитник Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), полузащитник Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), нападающий Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), форварды Роберт Левандовски ("Бавария") и Роберто Фирмино ("Ливерпуль").

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В ближайшее время будут названы еще десять претендентов, однако букмекеры уже поделились своими прогнозами относительно того, кому, с наибольшей вероятностью, будет вручен "Золотой мяч"-2019. Все аналитики сходятся во мнении, что приз достанется голландскому защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку.

Вирджил ван Дейк умеет не только хорошо обороняться, но и забивать

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Котировки на обладателя "Золотого мяча"-2019

Вирджил ван Дейк – 1.36

Лионель Месси – 3.00

Криштиану Роналду – 17.0

Садьо Мане – 26.0

Мохамед Салах – 29.0

Босс ФИФА Инфантино и Месси / Фото: AFP

Лионель Месси / Фото: AFP

Напомним, что голосование на лучшего игрока мира по версии ФИФА выиграл Месси.В опросе принимали участие тренеры и капитаны всех сборных ФИФА, а также болельщики и журналисты. Лионель Месси набрал 46 баллов, Вирджил ван Дейк – 38 очков, а Криштиану Роналду – 36.

Правда, не обошлось без скандала – ФИФА могла подтасовать результаты в пользу Месси. Капитан сборной Никарагуа заявил, что не отдавал свой голос в пользу аргентинского форварда "Барселоны".

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