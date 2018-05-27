Стал известен предварительный состав корзин на следующий сезон Лиги чемпионов

Сегодня, 20:29

Донецкий "Шахтер" попал во вторую группу команд

&quot;Реал&quot; выиграл ЛЧ-2018. Фото AFP
"Реал" выиграл ЛЧ-2018. Фото AFP

После финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" (3:1) портал B/R Football представил предварительный состав корзин на следующий сезон. На данный момент определены 26 из 32 команд, которые сыграют в следующем розыгрыше главного еврокубкового турнира.

Клубы, которые не обеспечили себе место в групповом турнире, расположены в корзинах исходя из их положения в рейтинге УЕФА и отмечены звездочкой (*).

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" займет место во второй корзине, тогда как серебряный призер киевское "Динамо" будет играть в квалификации.

Первая корзина: "Атлетико", "Бавария", "Барселона", "Ювентус", "ПСЖ", "Манчестер Сити", "Локомотив", "Реал".

Вторая корзина: "Тоттенхэм", "Боруссия" Дортмунд, "Порту", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер", "Бенфика" (*), "Наполи", "Базель" (*).

Третья корзина: "Ливерпуль", "Рома", "Шальке", "Лион", "Монако", "Зальцбург" (*), "Аякс" (*), ЦСКА.

Четвертая корзина: "Валенсия", ПСВ (*), "Виктория Пльзень", "Селтик" (*), "Брюгге", "Галатасарай", "Интер", "Хоффенхайм".
Лига чемпионов, Шахтер Донецк

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СЭ

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