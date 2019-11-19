Стали известны 20 участников Евро-2020, остальные определятся в марте

Последние участники чемпионата Европы определятся после стыковых матчей среди команд, завоевавших право на плей-офф в Лиге наций

Сборная Украины - сегодня явный фаворит. Фото ОПЕНГРАФ

Во вторник, 19 ноября, завершился отборочный турнир за право участвовать в чемпионате Европы 2020 года. По итогам квалификации определились 20 участников финальной части, еще четыре счастливчика станут известны после мини-турнира среди команд, завоевавших право на стыковые матчи своим участием в Лиге наций. Ранее мы писали, что УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020.

Команды, пробившиеся напрямую на Евро-2020:

Бельгия

Италия

Англия

Испания

Германия

Украина

Франция

Швейцария

Хорватия

Польша

Голландия

Россия

Португалия

Турция

Дания

Австрия

Швеция

Чехия

Финляндия

Уэльс

В стыковых матчах примут участие следующие команды (сборные, обозначенные * могут изменить дивизион после жеребьевки). Стыковые матчи состоятся в марте 2020 года:

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Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Румыния*, Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*

Исландия, Болгария/Израиль/Румыния*, Словакия/Ирландия/Северная Ирландия* Путь B: Босния и Герцеговина, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*

Босния и Герцеговина, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия* Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Румыния*

Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Румыния* Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь

Ключевые даты

22.11.2019: Жеребьевка стыковых матчей Европейской квалификации

30.11.2019: Жеребьевка финальной стадии Евро-2020

26.03.2020: Старт стыковых матчей Европейской квалификации

01.04.2020: Дополнительная жеребьевка финальной стадии (если понадобится)

12.06.2020: Матч открытия Евро-2020, стадион "Олимпико", Рим

12.07.2020: Финал, стадион "Уэмбли", Лондон

Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

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