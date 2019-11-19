Стали известны 20 участников Евро-2020, остальные определятся в марте

Во вторник, 19 ноября, завершился отборочный турнир за право участвовать в чемпионате Европы 2020 года. По итогам квалификации определились 20 участников финальной части, еще четыре счастливчика станут известны после мини-турнира среди команд, завоевавших право на стыковые матчи своим участием в Лиге наций. Ранее мы писали, что УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020.
Команды, пробившиеся напрямую на Евро-2020:
- Бельгия
- Италия
- Англия
- Испания
- Германия
- Украина
- Франция
- Швейцария
- Хорватия
- Польша
- Голландия
- Россия
- Португалия
- Турция
- Дания
- Австрия
- Швеция
- Чехия
- Финляндия
- Уэльс
В стыковых матчах примут участие следующие команды (сборные, обозначенные * могут изменить дивизион после жеребьевки). Стыковые матчи состоятся в марте 2020 года:
- Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Румыния*, Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*
- Путь B: Босния и Герцеговина, Уэльс/Словакия/Ирландия/Северная Ирландия*
- Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Румыния*
- Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь
Ключевые даты
- 22.11.2019: Жеребьевка стыковых матчей Европейской квалификации
- 30.11.2019: Жеребьевка финальной стадии Евро-2020
- 26.03.2020: Старт стыковых матчей Европейской квалификации
- 01.04.2020: Дополнительная жеребьевка финальной стадии (если понадобится)
- 12.06.2020: Матч открытия Евро-2020, стадион "Олимпико", Рим
- 12.07.2020: Финал, стадион "Уэмбли", Лондон
Обзор матча Сербия – Украина (2:2)
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