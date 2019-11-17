УЕФА может отдать России заработанное Украиной место в первой корзине при жеребьевке Евро-2020

С попаданием команды Андрея Шевченко в число сеяных на жеребьевке финальной части, оказывается, не все так просто

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Сборная Украины после ничьей с Сербией 2:2 официально отобралась в первую корзину жеребьевки чемпионата Европы-2020. Ее должны составить шесть лучших по рейтингу команд квалификации, занявшие первые места в отборочных группах. Украина сейчас идет третьей в этом списке и уже не может опуститься ниже шестой строчки.

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Обзор матча Сербия – Украина (2:2)

Однако, как оказалось, украинская команда пока не гарантировала себе попадание в эту же первую корзину. Если Россия и Дания одновременно окажутся во второй корзине, то УЕФА придется одну из этих команд переместить в первую или третью корзины.

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Сборные России и Дании должны сыграть на Евро-2020 в группе В в связи с тем, что 12 хозяйкам Евро изначально были определены места в группах. Что интересно, точный принцип будущих действий УЕФА относительно уже обретающей статус скандальной жеребьевки, которая пройдет 30 ноября, не выписан – в регламенте есть только расплывчатая формулировка, что перемещения должны оказывать минимальное влияние на изначальный посев.

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Одной из команд, которую теоретически могут подвинуть из первой корзины, остается и Украина. И украинские болельщики в соцсетях уже успели высказать опасения, что УЕФА может подыграть России, подняв ее в первую корзину за счет принесения в жертву команды Андрея Шевченко. В таком случае россияне могут рассчитывать на более слабых соперников по Евро-2020. А стоит сказать, что на большинстве предыдущих крупных турниров – будь то чемпионаты мира/Европы или еврокубки – командам из России удивительным образом везло на оппонентов попроще.

Смотрите, как Россия накануне была разгромлена Бельгией 1:4

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