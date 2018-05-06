Стали известны составы на суперматч "Барселона" – "Реал"

Сегодня вечером в Испании пройдет один из самых ожидаемых поединков – противостояние грандов местного футбола "Барселоны" и "Реала". Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, смотреть онлайн "Барселона" – "Реал" можно на канале "Футбол 2" и в интернете.

Незадолго до стартового свистка стали известны стартовые составы команд. Звезды Месси и Роналду сыграют с первых минут.

"Барселона", досрочно ставшая чемпионом Испании, начнет игру в следующем составе: Марк-Андре тер Штеген (вратарь), Жерар Пике, Самюэль Юмтити, Жорди Альба, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Андрес Иньеста, Луис Суарес, Лионель Месси и Филиппе Коутиньо.

"Реал", пробившийся в киевский финал Лиги чемпионов, начнет игру в таком составе: Кейлор Навас (голкипер), Начо, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Каземиро, Карим Бензема, Роналду и Гарет Бейл.

Напомним, что "Барселона" лидирует в чемпионате (86 очков) и уже устроила чемпионский парад перед своими болельщиками. "Реал" в турнирной таблице занимает третье место (71 очко), отставая от мадридского "Атлетико" на четыре очка.