Где смотреть Эль-Класико "Барселона" – "Реал"

Расписание трансляций центрального матча тура в Испании на ТВ и в интернете

В воскресенье в испанской Примере состоится знаменитое "Эль-Класико" – противостояние "Барселоны" и "Реала". Центральный поединок 36 тура чемпионата Испании пройдет на стадионе "Камп Ноу" в столице Каталонии.

"Барселона" лидирует в чемпионате (86 очков) и досрочно гарантировала себе чемпионский титул, более того, команда уже устроила чемпионский парад перед своими болельщиками. "Реал" в турнирной таблице занимает третье место (71 очко), отставая от мадридского "Атлетико" на четыре очка. Команда Зинедина Зидана вышла в киевский финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем", и продолжает борьбу за серебряные медали внутреннего чемпионата.

В последних пяти играх во всех турнирах "Барселона" одержала три победы при одной ничьей и одном поражении. "Реал" одержал три победы при двух ничьих.

Матч "Барселона" – "Реал" начнется в 21:45 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Также в воскресенье пройдет интересный матч в чемпионате Англии: смотреть "Челси" – "Ливерпуль" можно на канале "Футбол 2" в прямом эфире.

Где смотреть матч "Барселона" – "Реал":

канал "Футбол 2" в прямом эфире

канал "Футбол 2" 7 мая в 07:45, повтор

канал "Футбол 1" 7 мая в 12:05, повтор

трансляция на сайте oll.tv в прямом эфире в подписке