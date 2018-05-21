Стали известны все участники группового этапа следующей Лиги чемпионов
Украину будет представлять "Шахтер", "Динамо" попробует пробиться через квалификацию
Стали известны 26 участников группового турнира Лиги чемпионов следующего сезона, которые получают прямые путевки в основную сетку. Последним в группу напрямую отобрался "Интер", обыграв в Серии А "Лацио" (3:2).
Еще 6 участников будут определены в отборочном турнире: 2 – в "нечемпионской" части, 4 – в "чемпионской".
Украину в следующем сезоне Лиги чемпионов представят "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" напрямую попали в групповой этап, а динамовцы имеют шанс пробиться через "нечемпионский" отбор.
При жеребьевке группового турнира в первой корзине будут: "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус", "ПСЖ", "Порту", "Локомотив" и победитель ЛЧ этого сезона – "Реал" или "Ливерпуль".
Участники группового турнира Лиги чемпионов сезона-2018/19:
Испания: "Барселона", "Атлетико", "Реал", "Валенсия".
Германия: "Бавария", "Шальке", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д.
Англия: "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль".
Италия: "Ювентус", "Наполи", "Рома", "Интер".
Франция: "ПСЖ", "Монако", "Лион".
Россия: "Локомотив", ЦСКА.
Португалия: "Порту".
Украина: "Шахтер".
Бельгия: "Брюгге".
Турция: "Галатасарай".
Чехия: "Виктория".
Вы сейчас просматриваете новость "Стали известны все участники группового этапа следующей Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"