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Стали известны все участники Кубка Африки-2019

Сегодня, 12:25

Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля

Фаны Зимбабве радуются выходу на турнир
Фаны Зимбабве радуются выходу на турнир. Фото: AFP
Стали известны все участники Кубка Африки-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ae/191/5c98ae191a3b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ae/191/5c98ae191a3b5.jpg Футбол Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля

Подошел к концу квалификационный раунд Кубка африканских наций, по итогам которого были определены все 24 сборные – участницы финальной части турнира, которая пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.

Полный список участников выглядит следующим образом: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, ДР Конго, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Ангола, Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.

Действующим обладателем Кубка является сборная Камеруна, завоевавшая титул в 2017 году. В финальном матче команда одолела Египет. В четверке лучших также оказались Буркина-Фасо и Гана.

Команда-хозяйка предстоящего розыгрыша Кубка африканских наций – Египет – является самой титулованной сборной в истории турнира. На ее счету семь побед в Кубке Африки.

Напомним, что сегодня в отборочном матче Евро-2020 в гостях сборная Украины сыграет против Люксембурга. Мы в первом туре украинцы сыграли вничью с португальцами, а люксембуржцы обыграли литовцев. Начало матча в 21:45. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина.

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Тег футбол, Кубок Африки

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Championat.ru

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