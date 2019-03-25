Стали известны все участники Кубка Африки-2019
Турнир пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля
Подошел к концу квалификационный раунд Кубка африканских наций, по итогам которого были определены все 24 сборные – участницы финальной части турнира, которая пройдет в Египте с 21 июня по 19 июля.
Полный список участников выглядит следующим образом: Сенегал, Мадагаскар, Марокко, Камерун, Мали, Бурунди, Алжир, Бенин, Нигерия, ЮАР, Гана, Кения, Зимбабве, ДР Конго, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Ангола, Мавритания, Тунис, Египет, Гвинея-Бисау, Намибия, Уганда, Танзания.
Действующим обладателем Кубка является сборная Камеруна, завоевавшая титул в 2017 году. В финальном матче команда одолела Египет. В четверке лучших также оказались Буркина-Фасо и Гана.
Команда-хозяйка предстоящего розыгрыша Кубка африканских наций – Египет – является самой титулованной сборной в истории турнира. На ее счету семь побед в Кубке Африки.
Напомним, что сегодня в отборочном матче Евро-2020 в гостях сборная Украины сыграет против Люксембурга. Мы в первом туре украинцы сыграли вничью с португальцами, а люксембуржцы обыграли литовцев. Начало матча в 21:45. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Люксембург – Украина.
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