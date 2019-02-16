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Старейший футбольный клуб Украины прекратил существование

Сегодня, 17:00

Кропивницкая "Зирка" объявила о том, что снимается с Первой лиги

Старейший футбольный клуб Украины прекратил существование //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/826/897/5c6826897c832.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/826/897/5c6826897c832.jpg Футбол Кропивницкая "Зирка" объявила о том, что снимается с Первой лиги

Сегодня на официальном сайте кропивницкая "Зирка" сообщила о своем снятии с чемпионата Украины в Первой лиге. "Команда прекращает выступления в Первой лиге и не будет принимать участие в весенней части чемпионата", – говорится в заявлении. В турнирной таблице после 17 матчей "Зирка" занимала последнее место, набрав всего 4 очка.

"Зирка" была основана 29 октября 1907 года и является самым старым футбольным клубом Украины. 

Во времена Советского Союза "Зирка" никогда не выступала в высшей лиге. Зато трижды побеждала в Кубке Украины (1953, 1973, 1975), и выигрывала "бронзу" чемпионата Украины (1955). 

После независимости "Зирка" суммарно восемь лет играла в высшем дивизионе страны. Ее лучший результаты – 6-е место в сезоне-1995/96. Два раза клуб доходил до полуфинала Кубка Украины (1998/99, 1999/2000).

Ранее мы писали, что легендарный украинский тренер Валерий Лобановский попал в рейтинг знаменитых специалистов, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов. В 1999 году он выводил "Динамо" в полуфинал турнира.

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Тег чемпионат Украины, первая лига, Зирка Кропивницкий

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Источник:

Официальный сайт ФК "Звезда" Кропивницкий

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