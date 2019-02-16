Старейший футбольный клуб Украины прекратил существование
Кропивницкая "Зирка" объявила о том, что снимается с Первой лиги
Сегодня на официальном сайте кропивницкая "Зирка" сообщила о своем снятии с чемпионата Украины в Первой лиге. "Команда прекращает выступления в Первой лиге и не будет принимать участие в весенней части чемпионата", – говорится в заявлении. В турнирной таблице после 17 матчей "Зирка" занимала последнее место, набрав всего 4 очка.
"Зирка" была основана 29 октября 1907 года и является самым старым футбольным клубом Украины.
Во времена Советского Союза "Зирка" никогда не выступала в высшей лиге. Зато трижды побеждала в Кубке Украины (1953, 1973, 1975), и выигрывала "бронзу" чемпионата Украины (1955).
После независимости "Зирка" суммарно восемь лет играла в высшем дивизионе страны. Ее лучший результаты – 6-е место в сезоне-1995/96. Два раза клуб доходил до полуфинала Кубка Украины (1998/99, 1999/2000).
Ранее мы писали, что легендарный украинский тренер Валерий Лобановский попал в рейтинг знаменитых специалистов, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов. В 1999 году он выводил "Динамо" в полуфинал турнира.
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