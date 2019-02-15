Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов
Возглавил рейтинг Диего Симеоне, дважды проигравший в финале турнира
Авторитетное футбольное издание FourFourTwo представило рейтинг лучших тренеров, которым не удавалось выигрывать Лигу чемпионов.сЛегендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял в рейтинге третье место. В 1999 году наставник пробился с киевлянами в полуфинал турнира, где по сумме двух матчей уступил "Баварии".
Также в этот список вошел бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу, расположившийся на седьмой строчке.
На первом месте Диего Симеоне, который дважды с "Атлетико" играл в финале Лиги чемпионов и оба раза проиграл "Ювентусу".
Топ-12 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов:
- Диего Симеоне ("Атлетико")
- Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал")
- Валерий Лобановский ("Динамо")
- Юрген Клопп ("Боруссия" Д, "Ливерпуль")
- Бобби Робсон ("Ньюкасл", "Порту")
- Массимилиано Аллегри ("Милан", "Ювентус")
- Мирча Луческу ("Галатасарай", "Шахтер", "Интер", "Бешикташ", "Рапид" Б)
- Кенни Далглиш ("Ньюкасл")
- Отто Рехагель ("Вердер", "Кайзерслаутерн")
- Дидье Дешам ("Монако", "Марсель")
- Унаи Эмери ("Спартак", "Валенсия", "Севилья", "ПСЖ")
- Антонио Конте ("Ювентус", "Челси")
Ранее сообщалось, что "Динамо" вошло в список самых легендарных клубов по версии France Football.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"