Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов

Возглавил рейтинг Диего Симеоне, дважды проигравший в финале турнира

Валерий Лобановский.

Валерий Лобановский вошел в ТОП-3 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6f8/924/5c66f89241278.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6f8/924/5c66f89241278.jpg 2019-02-15T19:36:22+02:00 Футбол Возглавил рейтинг Диего Симеоне, дважды проигравший в финале турнира

Авторитетное футбольное издание FourFourTwo представило рейтинг лучших тренеров, которым не удавалось выигрывать Лигу чемпионов.сЛегендарный тренер киевского "Динамо" Валерий Лобановский занял в рейтинге третье место. В 1999 году наставник пробился с киевлянами в полуфинал турнира, где по сумме двух матчей уступил "Баварии".

Также в этот список вошел бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу, расположившийся на седьмой строчке.

На первом месте Диего Симеоне, который дважды с "Атлетико" играл в финале Лиги чемпионов и оба раза проиграл "Ювентусу".

Топ-12 тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов:

Диего Симеоне ("Атлетико") Арсен Венгер ("Монако", "Арсенал") Валерий Лобановский ("Динамо") Юрген Клопп ("Боруссия" Д, "Ливерпуль") Бобби Робсон ("Ньюкасл", "Порту") Массимилиано Аллегри ("Милан", "Ювентус") Мирча Луческу ("Галатасарай", "Шахтер", "Интер", "Бешикташ", "Рапид" Б) Кенни Далглиш ("Ньюкасл") Отто Рехагель ("Вердер", "Кайзерслаутерн") Дидье Дешам ("Монако", "Марсель") Унаи Эмери ("Спартак", "Валенсия", "Севилья", "ПСЖ") Антонио Конте ("Ювентус", "Челси")

Ранее сообщалось, что "Динамо" вошло в список самых легендарных клубов по версии France Football.

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