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Старт Лиги Европы: расписание и результаты матчей 27 июня

27 июня, 16:25

В предварительном раунде турнира сыграют 14 команд

Финал-2019 прошел в Баку
Финал-2019 прошел в Баку. Фото: AFP

Сегодня стартует новый сезон в Лиге Европы. В предварительном раунде турнира принимают участие 14 клубов ассоциаций с самым низким клубным рейтингом. Они сыграют по классической системе – дома и на выезде. Ответные поединки пройдут 4 июля.

Расписание и результаты матчей:

20:30. "Барри Таун" (Уэльс) – "Клифтонвилл" (Северная Ирландия)
20:30. "Прогрес" (Люксембург) – "Кардифф Мет Юниверсити" (Уэльс)
21:45. "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) – "Энгордани" (Андорра)
21:45. "Сан-Хулиа" (Андорра) – ФК "Европа" (Гибралтар)
21:45. "Баллимина Юнайтед" (Северная Ирландия) – "Рунавик" (Фарерские острова)
21:45. "Приштина" (Косово) – "Сент-Джозефс" (Гибралтар)
21:45. "Тре Фиори"(Сан-Марино) – "Клаксвик" (Фарерские острова)

В этом сезоне Украину в Лиге Европы будут представлять "Александрия" (групповой этап), "Мариуполь" (третий отборочный раунд) и "Заря" (второй отборочный раунд). Луганчане уже узнали своего соперника. Они встретятся с победителем пары "Будучность" (Черногория) – "Транс" (Эстония). Первый матч "Заря" проведет на выезде 25 июля, а ответный в Запорожье – 1 августа.

Напомним, что Лигу Европы 2019 года выиграл лондонский "Челси". В финальном матче, который прошел в Баку, "Челси разгромил лондонский "Арсенал" – 4:1.

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Тег футбол, Лига Европы

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Сегодня|Спорт

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