Старт "Мариуполя" в Лиге Европы: "Опыт дело наживное"
Украинский клуб сыграет в гостях со шведским "Юргорденом"
Сегодня первый представитель Украины стартует в еврокубковом сезоне-2018/19. "Мариуполь" во втором квалифайн-раунде Лиги Европы сыграет в Стокгольме с местным "Юргорденом" (начало – 20:00, ТВ – "Футбол 1").
Путь в Швецию занял у команды Александра Бабича больше полусуток. Вчера рано утром, после пятичасового автобусного марш-броска, — вылет из Запорожья в Киев, а уже оттуда, после пересадки — в Стокгольм. В шведской столице украинцы разместились в фешенебельном отеле Park Inn by Radisson, в 10 минутах езды от стадиона Tele2 Arena, где пройдет поединок.
О том, с каким настроением "Мариуполь" подходит к своему дебюту в ЛЕ, "Сегодня" рассказал самый опытный еврокубковый боец команды (13 матчей, 2 гола) Максим Белый. "После обидного поражения от "Зари" (1:2) настроение, конечно, не самое лучшее. Но времени расстраиваться у нас нет. Впереди — тяжелая игра за престиж не только клуба, но и страны, — говорит центрбек азовцев. — Соперник у нас непростой. Разбирали их последнюю игру в чемпионате Швеции против "Хеккена" (победа "Юргордена" 2:1. — Ред.). Команда очень опытная, атакующая, хорошо организованная, имеет отличную поддержку болельщиков. Поэтому нас ждет тяжелейший матч. Естественно, будет волнение — у нас из всей команды в еврокубках прежде играли только трое: я, Худжамов и Фомин. Но опыт — дело наживное. Вспомните, как в 2014-м "Заря" дебютировала в ЛЕ: тоже все без опыта, но дошли до плей-офф и были в пяти минутах от выхода в группу. Поэтому самое важное для "Мариуполя" — провести стартовый отрезок матча максимально собранно. От этого будет зависеть, как все сложится дальше. Главное — не "перегореть". Длинная дорога, конечно, может сказаться на нашем функциональном состоянии, но что делать? Зато во время игры точно не будет жарко, как в воскресенье в Запорожье".
Поле на Tele2 Arena, как и большинство полян в Скандинавии, искусственное. Но Белый уверен, что проблем с адаптацией возникнуть не должно. "Мне приходилось играть в еврокубках в Норвегии, тоже на синтетике, там качество "травы" было отличное. Я даже бегал на железных шипах, — вспоминает защитник. — Думаю, у шведов поляна не хуже. Тем более если поле польют, оно будет быстрое, как мы любим".
Напомним, ранее мы давали результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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