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Стартовала продажа билетов на Суперкубок: цена от 50 евро

18 июня, 16:37

"Ливерпуль" и "Челси" разыграют трофей в Стамбуле 14 августа

Стадион "Бешикташ"
Стадион "Бешикташ". Фото: UEFA.com

За Суперкубок УЕФА 14 августа поспорят победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и победитель Лиги Европы "Челси". Матч пройдет на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле. Сегодня на сайте УЕФА стартовал прием заявок на билеты.

Суперкубок УЕФА 2019 года начнется в 22:00 по киевскому времени. Билеты стоят от 50 евро (категория 3) до 150 евро (категория 1). Первая категория – это билеты на центральные трибуны, вторая – на угловые, третья – за воротами. 

Вместимость стадиона – 38 тысяч человек. Болельщикам двух финалистов и нейтральным зрителям выделено примерно 78% мест. Оставшиеся получат местный оргкомитет, УЕФА, национальные ассоциации, коммерческие партнеры и вещательные компании.

Все, кто подал заявки, получат извещение об их статусе к середине июля. У тех, чьи заявки будут удовлетворены, будет десять дней, чтобы оплатить билеты кредитной или дебетной картой. Если спрос на билеты превысит предложение, заявки примут участие в лотерее.

Напомним, сегодня Ребров, Григорчук и Швед узнали первых соперников в Лиге чемпионов.

Обзор финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Ливерпуль":

Обзор финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал":

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Тег Ливерпуль, Челси Лондон, суперкубок УЕФА

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Источник:

UEFA.com

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