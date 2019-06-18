Ребров, Григорчук и Швед узнали первых соперников в Лиге чемпионов
Матчи первого раунда квалификации пройдут 9-10 и 16-17 июля
Во вторник, 18 июня, состоялась жеребьевка первого раунда квалификации Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Своих первых соперников в еврокубках узнали Сергей Ребров, возглавляющий "Ференцварош", Роман Григорчук из "Астаны", а также Марьян Швед, представляющий "Селтик".
Так, чемпион Венгрии начнет борьбу за групповой этап выездным матчем с чемпионом Болгарии "Лудогорцем". "Астана" встретится с румынским ЧФР, а "Селтик" стартует в евроотборе поединком против "Сараево" из Боснии. Матчи этой стадии пройдут 9-10 и 16-17 июля
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Результаты жеребьевки первого раунда квалификации Лиги чемпионов:
- "Нымме Калью" (Эстония) – "Шкендия" (Македония)
- "Судува" (Литва) – "Црвена звезда" (Сербия)
- "Арарат" (Армения) – АИК (Швеция)
- "Астана" (Казахстан) – ЧФР (Клуж, Румыния)
- "Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия)
- "Партизани" (Албания) – "Карабах" (Азербайджан)
- "Слован" (Братислава, Словакия) – "Сутьеска" (Черногория)
- "Селтик" (Шотландия) – "Сараево" (Босния и Герцеговина)
- "Шериф" (Молдова) – "Сабуртало" (Грузия)
- "Дюделанж" (Люксембург) – "Валлетта" (Мальта)
- "Линфилд" (Северная Ирландия) – "Русенборг" (Норвегия)
- "Валюр" (Исландия) – "Марибор" (Словения)
- "Дандолк" (Ирландия) – "Рига" (Латвия)
- ТНС (Уэльс) – победить предварительного раунда
- ХИК (Финляндия) – "Торсхавн" (Фарерские о-ва)
- БАТЭ (Беларусь) – "Пяст" (Польша)
Напомним, что на днях состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов. На этой стадии играется мини-турнир из полуфиналов (25 июня) и финала (28 июня). Он пройдет в Косово на стадионе "Фадиль Вокри".
Напомним, финальный матч турнира между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" завершился победой ливерпульского клуба со счетом – 2:0. "Ливерпуль" в шестой раз стал победителем турнира. Счетв матче на первых минутах открыл Мохамед Салах, реализовавший пенальти, а в концовке встречи Ориги установил окончательный счет.
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