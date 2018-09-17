Стартовый матч "Шахтера" в Лиге чемпионов рассудит датская бригада арбитров

Якоб Келет несколько раз судил матчи с участием украинских команд, и еще ни разу наши клубы в этих поединках не проигрывали

Датская бригада арбитров будет работать на матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Хоффенхаймом", сообщает пресс-служба УЕФА. Якоб Келет назначен главным арбитром встречи, его ассистенты – Ларс Хуммельгор и Хейне Соренсен. Четвертый арбитр – Кристиан Бриксен.

Келет уже работал на матчах украинских команд: в 2012 году он обслужил поединок второго раунда квалификации Лиги Европы между донецким "Металлургом" и "Челиком" (7:0).

В 2016 году датчанин рассудил "Зарю" и "Фейеноорд" (1:1), а в прошлом сезоне 38-летний специалист работал на матче "Маритиму" – "Динамо" (0:0).

Напомним, первая еврокубковая игра в сезоне для "Шахтера" состоится 19 сентября в 20:00.

Отметим, что "Шахтер" провел успешную генеральную репетицию перед стартом в Лиге чемпионов. Чемпион и лидер нынешнего сезона уверенно переиграл на выезде своего ближайшего преследователя – "Александрию" (2:0).

Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.