Стартует Лига наций: расписание, трансляции и результаты первого игрового дня

В четверг проходят 10 поединков европейских сборных. Центральные матчи - Украина - Швейцария и Германия - Испания

В четверг, 3 сентября, проходят первые 10 матчей нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Среди них – и поединок команды Андрея Шевченко. Смотреть Украина – Швейцария онлайн можно на нашем сайте. Ниже – расписание всех игр дня с трансляциями и котировками букмекеров на исходы матчей, а также оперативно обновляющиеся результаты.

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Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Лига наций. 1 тур

3 сентября – четверг

19:00 Латвия – Андорра

Группа D1

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Букмекеры: 1.58 – 3.55 – 7.30

21:45 Украина – Швейцария

Группа A4

ТВ: "Украина", "Футбол 1", OLL.TV

Букмекеры: 2.40 – 3.25 – 3.25

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21:45 Германия – Испания

Группа A4

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Букмекеры: 2.35 – 3.55 – 3.05

21:45 Турция – Венгрия

Группа B3

ТВ: "Футбол 3", OLL.TV

Букмекеры: 1.61 – 3.75 – 6.70

21:45 Россия – Сербия

Группа B3

ТВ: OLL.TV

Букмекеры: 2.17 – 3.30 – 3.65

21:45 Болгария – Ирландия

Группа B4

ТВ: OLL.TV

Букмекеры: 4.25 – 3.10 – 2.09

21:45 Финляндия – Уэльс

Группа B4

ТВ: OLL.TV

Букмекеры: 3.30 – 3.10 – 2.43

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21:45 Молдова – Косово

Группа C3

ТВ: OLL.TV

Букмекеры: 8.70 – 4.20 – 1.43

21:45 Словения – Греция

Группа C3

ТВ: OLL.TV

Букмекеры: 2.78 – 2.93 – 2.86

21:45 Фареры – Мальта

Группа D1

ТВ: OLL.TV

Букмекеры: 1.64 – 3.60 – 6.00

Лига наций, трофей турнира / Фото: Reuters

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Напомним, это уже второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого, летом 2019-го, стала Португалия, одолевшая в финале Нидерланды – 1:0.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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