Стартует Лига наций: расписание, трансляции и результаты первого игрового дня

В четверг, 3 сентября, проходят первые 10 матчей нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Среди них – и поединок команды Андрея Шевченко. Смотреть Украина – Швейцария онлайн можно на нашем сайте. Ниже – расписание всех игр дня с трансляциями и котировками букмекеров на исходы матчей, а также оперативно обновляющиеся результаты.
Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций
Лига наций. 1 тур
3 сентября – четверг
19:00 Латвия – Андорра
Группа D1
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 1.58 – 3.55 – 7.30
21:45 Украина – Швейцария
Группа A4
ТВ: "Украина", "Футбол 1", OLL.TV
Букмекеры: 2.40 – 3.25 – 3.25
21:45 Германия – Испания
Группа A4
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 2.35 – 3.55 – 3.05
21:45 Турция – Венгрия
Группа B3
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 1.61 – 3.75 – 6.70
21:45 Россия – Сербия
Группа B3
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 2.17 – 3.30 – 3.65
21:45 Болгария – Ирландия
Группа B4
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 4.25 – 3.10 – 2.09
21:45 Финляндия – Уэльс
Группа B4
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 3.30 – 3.10 – 2.43
21:45 Молдова – Косово
Группа C3
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 8.70 – 4.20 – 1.43
21:45 Словения – Греция
Группа C3
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 2.78 – 2.93 – 2.86
21:45 Фареры – Мальта
Группа D1
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 1.64 – 3.60 – 6.00
Напомним, это уже второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого, летом 2019-го, стала Португалия, одолевшая в финале Нидерланды – 1:0.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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