Українська
$ 27,64
32,8
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Стартует Лига наций: расписание, трансляции и результаты первого игрового дня

3 сентября, 16:41

Олег Люлька Олег Люлька

В четверг проходят 10 поединков европейских сборных. Центральные матчи - Украина - Швейцария и Германия - Испания

В четверг, 3 сентября, проходят первые 10 матчей нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Среди них – и поединок команды Андрея Шевченко. Смотреть Украина – Швейцария онлайн можно на нашем сайте. Ниже – расписание всех игр дня с трансляциями и котировками букмекеров на исходы матчей, а также оперативно обновляющиеся результаты.

Реклама

Украина – Швейцария: где смотреть матч Лиги наций

Лига наций. 1 тур
3 сентября – четверг

19:00 Латвия – Андорра
Группа D1
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 1.58 – 3.55 – 7.30

21:45 Украина – Швейцария
Группа A4
ТВ: "Украина", "Футбол 1", OLL.TV
Букмекеры: 2.40 – 3.25 – 3.25

Реклама

21:45 Германия – Испания
Группа A4
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Букмекеры: 2.35 – 3.55 – 3.05

21:45 Турция – Венгрия
Группа B3
ТВ: "Футбол 3", OLL.TV
Букмекеры: 1.61 – 3.75 – 6.70

21:45 Россия – Сербия
Группа B3
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 2.17 – 3.30 – 3.65

21:45 Болгария – Ирландия
Группа B4
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 4.25 – 3.10 – 2.09

21:45 Финляндия – Уэльс
Группа B4
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 3.30 – 3.10 – 2.43

Реклама

21:45 Молдова – Косово
Группа C3
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 8.70 – 4.20 – 1.43

21:45 Словения – Греция
Группа C3
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 2.78 – 2.93 – 2.86

21:45 Фареры – Мальта
Группа D1
ТВ: OLL.TV
Букмекеры: 1.64 – 3.60 – 6.00

Лига наций, трофей турнира

Лига наций, трофей турнира / Фото: Reuters

Реклама

Напомним, это уже второй в истории розыгрыш Лиги наций. Победителем первого, летом 2019-го, стала Португалия, одолевшая в финале Нидерланды – 1:0.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расписание сборная Сборная Украины Лига наций котировки

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять