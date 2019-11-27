Статую великого шведа осквернили прямо посреди улицы: фанаты рассержены на странный поступок Златана

Ибрагимович такой поступок точно не простит

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Болельщики "Мальме" остались недовольны решением бывшего игрока клуба Златана Ибрагимовича стать совладельцем "Хаммарбю".

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Недовольные болельщики поиздевались над статуей 38-летнего футболиста, которая была установлена в Мальме в октябре этого года.

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Сначала на статую надели сиденье для унитаза. Затем голову нападающего обмотали в мешок для мусора, а в основании памятника появилась надпись с призывом убрать ее.

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Напомним, ранее Златан Ибрагимович попрощался с "Лос-Анджелес Гэлакси". Сообщалось, что легендарный шведский нападающий может продолжить карьеру в "Милане", "Болонье", "Интере", "Тоттенхэм Хотспур" или в Австралии. За свою карьеру футболист успел поиграть за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

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