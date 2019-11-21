Моуринью "крадет" Ибрагимовича у "Милана": Златана ждет третье пришествие к "Особенному"

Жозе Моуринью и Златан Ибрагимович / Фото: Getty Images

Вот это поворот! Первым трансфером "Тоттенхэма" после прихода в команду Жозе Моуринью может стать знаменитый швед Златан Ибрагимович! А вовсе не земляки "Особенного". Напомним, ранее сообщалось, что португальский тренер намерен начать усиление "шпор" с подписания двух "жертв" сборной Украины – Рубена Диаша и Бруну Фернандеша.

Однако, похоже, приоритетной целью финалистов Лиги чемпионов-2019 станет Златан Ибрагимович. По данным The Telegraph, португальский наставник "шпор" намерен убедить 38-летнего шведа перейти именно в лондонский клуб, а не в "Милан", накануне пообещавший Златану 6 млн евро за полтора года выступлений.

Напомним, Златан находится в статусе свободного агента после того, как истек его контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси". Как мы писали, Ибрагимович мегапафосно "развелся" с американцами, заявив им на прощанье: "А теперь смотрите свой бейсбол".

Стоит отметить, что Златан Ибрагимович уже играл под руководством Моуринью – в "Манчестер Юнайтед" и "Интере". Последнее время, поговаривают, они продолжали поддерживать тесные отношения.

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Интересно, что, согласно предварительной информации, Тоттенхэм" не собирался выделять Моуринью деньги на усиление состава в зимнее трансферное окно. Дело в том, что "шпорам" приходится жить в режиме жесткой экономии из-за долгов, связанных со строительством нового стадиона.

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Да и сам Жозе Моуринью утверждал: "Подарок на Рождество в виде новых игроков? Лучший подарок – это футболисты, которые находятся в клубе сейчас. Мне не нужны новые игроки, я доволен нынешним составом, он очень хорош".

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Тем не менее, как мы предполагали, все эти заявления о том, что трансферов не будет, могут быть лишь отвлекающим маневром "Тоттенхэма". Хорошие покупки иногда требуют тишины.

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