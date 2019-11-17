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Стюард врезался в игрока "Динамо", арбитр увел команды с поля: матч Израиль – Польша стал посмешищем

17 ноября, 11:21

Польский защитник получил повреждение в результате столкновения с работником стадиона

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Забавный эпизод случился во время отборочного матча на Евро-2020 между сборными Израиля и Польши (1:2), который едва не превратился в скандал. В концовке встречи на поле выбежал болельщик, пытавшийся добраться до Роберта Левандовски. За ним в погоню ринулись несколько стюардов, один из которых на скорости влетел в игрока "Динамо" Томаша Кендзеру и нанес тому повреждение.

Арбитр встречи посчитал, что это выбежавший болельщик врезался в поляка и увел команды с поля. В этом случае хозяевам поля сборной Израиля светило бы техническое поражение. Только после вмешательства капитана и тренера сборной Польши арбитра убедили, что это была случайность и матч был доигран.

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Напомним, что Польша досрочно застолбила за собой первое место в группе и путевку на Евро-2020. Вторым счастливчиком и группы G стала команда Австрии. Израиль набрал 11 очков и за тур до финиша занимает предпоследнее место.

N

Команды

ИВНПМО
1ПОЛЬША971115-322
2 АВСТРИЯ961219-819
3 СЛОВЕНИЯ942314-814
4 МАКЕДОНИЯ932411-1311
5 ИЗРАИЛЬ932416-1711
6 ЛАТВИЯ90092-280

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видео сборная Польши сборная Израиля Евро-2020 Томаш Кендзера

Источник: Сегодня|Спорт

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