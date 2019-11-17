Стюард врезался в игрока "Динамо", арбитр увел команды с поля: матч Израиль – Польша стал посмешищем

Реклама

Забавный эпизод случился во время отборочного матча на Евро-2020 между сборными Израиля и Польши (1:2), который едва не превратился в скандал. В концовке встречи на поле выбежал болельщик, пытавшийся добраться до Роберта Левандовски. За ним в погоню ринулись несколько стюардов, один из которых на скорости влетел в игрока "Динамо" Томаша Кендзеру и нанес тому повреждение.

Арбитр встречи посчитал, что это выбежавший болельщик врезался в поляка и увел команды с поля. В этом случае хозяевам поля сборной Израиля светило бы техническое поражение. Только после вмешательства капитана и тренера сборной Польши арбитра убедили, что это была случайность и матч был доигран.

Читайте также: На Евро вышел первый игрок из УПЛ: его девушка – "близняшка" Веры Брежневой

Напомним, что Польша досрочно застолбила за собой первое место в группе и путевку на Евро-2020. Вторым счастливчиком и группы G стала команда Австрии. Израиль набрал 11 очков и за тур до финиша занимает предпоследнее место.

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 9 7 1 1 15-3 22 2 АВСТРИЯ 9 6 1 2 19-8 19 3 СЛОВЕНИЯ 9 4 2 3 14-8 14 4 МАКЕДОНИЯ 9 3 2 4 11-13 11 5 ИЗРАИЛЬ 9 3 2 4 16-17 11 6 ЛАТВИЯ 9 0 0 9 2-28 0

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама