Стюард врезался в игрока "Динамо", арбитр увел команды с поля: матч Израиль – Польша стал посмешищем

Забавный эпизод случился во время отборочного матча на Евро-2020 между сборными Израиля и Польши (1:2), который едва не превратился в скандал. В концовке встречи на поле выбежал болельщик, пытавшийся добраться до Роберта Левандовски. За ним в погоню ринулись несколько стюардов, один из которых на скорости влетел в игрока "Динамо" Томаша Кендзеру и нанес тому повреждение.
Арбитр встречи посчитал, что это выбежавший болельщик врезался в поляка и увел команды с поля. В этом случае хозяевам поля сборной Израиля светило бы техническое поражение. Только после вмешательства капитана и тренера сборной Польши арбитра убедили, что это была случайность и матч был доигран.
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Напомним, что Польша досрочно застолбила за собой первое место в группе и путевку на Евро-2020. Вторым счастливчиком и группы G стала команда Австрии. Израиль набрал 11 очков и за тур до финиша занимает предпоследнее место.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|9
|7
|1
|1
|15-3
|22
|2
|АВСТРИЯ
|9
|6
|1
|2
|19-8
|19
|3
|СЛОВЕНИЯ
|9
|4
|2
|3
|14-8
|14
|4
|МАКЕДОНИЯ
|9
|3
|2
|4
|11-13
|11
|5
|ИЗРАИЛЬ
|9
|3
|2
|4
|16-17
|11
|6
|ЛАТВИЯ
|9
|0
|0
|9
|2-28
|0
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