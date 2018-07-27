Суд не стал сокращать 10-летнее отстранение от деятельности экс-генсека ФИФА

Его обвиняли в причастности к нелегальным схемам продаж билетов на игры чемпионата мира-2014

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение относительно апелляции бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке на 10-летнее отстранение от футбольной деятельности, сообщается в пресс-релизе на официальном сайте суда.

По итогу рассмотрения апелляции суд принял решение отлонить ее. Помимо отстранения от футбола CAS также оставил в силе штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков.

Напомним, в 2015 году Вальке был отстранен от своей должности, которую он занимал с 2007 года. Причиной этому стала его возможная причастность к нелегальным схемам продаж билетов на игры чемпионата мира-2014, который проходил в Бразилии. В 2016 году комитет по этике отстранил его на 12 лет, после чего срок был сокращен до 10 лет. В 2017 году Вальке подал апелляцию.

Ранее мы писали, что ФИФА не отменит отстранение экс-президента УЕФА Мишеля Платини, несмотря на решение прокуратуры Швейцарии снять обвинения в коррупции с бывшего главы организации.

Напомним, что бывший чиновник ФИФА требовал у Катара 80 миллионов долларов за голос при выборе хозяина ЧМ-2022. Обвиняемый летом 2014 года скончался из-за сердечной недостаточности.